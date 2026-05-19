Verslag: Op bezoek bij TCL in Warschau – Super Quantum Dot?

TCL haalt elk jaar de tv-journalisten naar Warschau om de nieuwste tv-technologie uitgebreid toe te lichten.
SQD: Super Quantum Dot, wat is het?
TCL introduceert dit jaar SQD, een verbeterde versie van de bestaande Quantum Dot-technologie. De basisaanpak blijft dezelfde. In grote lijnen: de achtergrondverlichting gebruikt blauwe miniLEDs, een QD-enhancement film zet het blauwe licht om naar wit licht, een LCD-paneel met kleurfilter op pixelniveau creëert voor elke pixel een blauwe, rode en groene subpixel. Maar wat is precies aangepast? Twee zaken, op eerste plaats leveren de nieuwe Quantum Dots smaller spectrale pieken en dus preciezere basiskleuren. Daarnaast is ook de kleurfilter aangepast, om zo min mogelijk overlap te hebben tussen de basiskleuren. Daardoor stijgt het kleurbereik van 79% Rec2020 (op de 2025 C8K) naar 92% Rec.2020 op de 2026 C8L.
RGB MiniLED
Daarnaast introduceert TCL ook twee RGB miniLED-modellen, de RM9L en RM7L. Die gebruiken een RGB miniLED achtergrondverlichting, waarbij elke miniLED bestaat uit drie miniLEDs met rood, groen en blauw, met ook hier een LCD-paneel met kleurfilter dat op pixelniveau voor elke pixel een blauwe, rode en groene subpixel creëert. Deze nieuwe achtergrondverlichting zal ongeveer 93% Rec.2020 kleurbereik leveren.
Ook deze modellen verdelen hun achtergrondverlichting in kleinere zones, net zoals ‘standaard’ miniled-modellen om contrast te verbeteren. Maar in elke zone kan rood, groen en blauw afzonderlijk aangestuurd worden. Daarom geven fabrikanten voor het aantal zones wel eens het echte aantal zones maal drie aan. Helemaal correct is dat niet, omdat echte content vaak heel wat kleuren per zone bevat, en de achtergrondverlichting dus toch alle drie de kleuren in zekere mate moet aansturen. TCL geeft gelukkig ook het aantal witte zones mee, dat maakt een vergelijking met de SQD-modellen eenvoudiger. Het viel op dat TCL de SQD-technologie prefereert en de RGB-modellen grotendeels lanceert omdat alle andere fabrikanten dat ook doen.
Achtergrondverlichting en zones
De achtergrondverlichting voor de modellen van de X11L tot de RM7L wordt aangedreven in 26 bit (tegenover 23 bit vorig jaar). De verhoogde precisie levert betere controle over hoeveel licht er precies uitgestuurd wordt, zeker in donkere scènes is dat heel belangrijk. Die 26 bit is in werkelijkheid 10 bit controle DC-stroom die het efficiëntst is in heldere delen. Daarnaast is er een 16 bit PWM (pulse width modulatie) stap die vooral instaat voor de correcte weergave van de donkere delen van het beeld.
We zien over het algemeen ook een lichte stijging (10-20%) in het aantal dimmingzones op de nieuwe modellen (C7L, C8L en X11L). Bijvoorbeeld, de 65 inch C8K gaat van 1680 zones vorig jaar naar 2040 zones op de nieuwe C8L. Enkel bij de X11 is de verbetering erg groot (40-50%). Daar gaat bijvoorbeeld de 85 inch versie van 10368 zones op de X11K naar 14400 zones op de nieuwe X11L.
Er is een uitzondering, de RM9L heeft ongeveer evenveel zones als de C9K, maar beschikt dankzij de RGB-achtergrondverlichting over iets fijnere controle.
Demo
TCL had een aantal demo’s die duidelijk de vooruitgang toonden, zoals hierboven van links naar rechts tussen de P8L, C7L en C8L. De foto geeft maar heel beperkt het verschil weer, maar de vooruitgang in contrast, piekhelderheid en witnuances was duidelijk. Een gelijkaardige demo toonde het (beperkte) effect Rec.2020 kleuren, al blijven we overtuigd dat de meerwaarde daarvan niet erg groot is, aangezien films grotendeels in DCI-P3 worden gemastered.
Google TV en gaming
TCL blijft bij Google TV. De toestellen zullen gelanceerd worden met de Android 14-versie onder de motorkap. Google Cast, Apple Airplay 2 en Miracast blijven voorzien. Google TV zal in de tweede helft van 2026 een uitbreiding krijgen met de Gemini LLM, maar welke AI-functies dat zal leveren is nog niet duidelijk, vermits taal en land daarbij ook een rol spelen.
TCL behoudt ook een duidelijke gamerfocus, met ondersteuning voor 4K120, FreeSync Premium Pro en NVIDIA G-Sync compatible, en een lage input-lag (11,7ms in 4K60). Voor pc-gamers is er ondersteuning tot 4K144 (of zelfs 2K288). Opvallend is dat TCL niet de stap zet naar 4K165, de Pentonic 800 chipset kan dat aan, en we zien dat bij veel andere fabrikanten. Een fijn extraatje is dat er in de loop van 2026 ondersteuning komt voor de Xbox Game Pass streaming, op de C8L, RM9L en X11L.
Lineup
In de lineup krijgen de meeste modellen een rechtstreekse opvolger. Dat is het geval voor de X11L, C8L, C7L, P8L, P7L en P6L, die in de plaats komen van de versies met K als laatste letter (X11K enz.). De RM9L vervangt de C9K, en de RM7L krijgt een plaats net onder de C7L. De C6K loopt dit jaar verder maar er is ook een licht verbeterde versie met iets meer dimming zones, De C6K Pro. Op audiovlak zijn de X11L, RM9L, C8L, C7L en RM7L compatibel met TCL’s Z100 Dolby Atmos Flexconnect systeem.
Ook de NXTVISION reeks, de lifestyle tv die mikt op wie zijn tv als kunstkader wil gebruiken krijgt nieuwe versies. Naast de A400 QLED zullen er nu een A400U en A400 Pro QD miniLED versie zijn. De A400U heeft het hoogste aantal dimming zones, 2500 nits piekhelderheid maar geen mat scherm. De A400 Pro heeft een bescheidener aantal zones en lagere piekhelderheid maar komt met het matte scherm.
Dolby Vision 2 Max
De C8L, RM9L en X11L zullen in het vierde kwartaal van 2026 een software update krijgen die Dolby Vision 2 Max naar deze toestellen brengt. Dolby Vision 2 content zal extra metadata gebruiken. Dat geeft de tv nog meer informatie om het beeld optimaal weer te geven. Dolby Vision 2 gebruikt daarvoor een verbeterde Image Engine. Precision Black gebruikt informatie over de grading suite om donkere beelden beter weer te geven in de woonkamer, Light Sense 2 is een geoptimaliseerde aanpassing van het beeld op basis van omgevingslicht. De gebruiker krijgt ook een Intensity control, een eenvoudige schuifregelaar waarmee je de intensiteit van de HDR-ervaring aanpast. Authentic Motion zal de tv in staat stellen om scène per scène motion interpolation aan te passen. Zo zal het beeld minder judder bevatten, maar niet vervallen in het ongewenste soap opera effect.
Wanneer we de eerste Dolby Vision 2-content kunnen verwachten is niet duidelijk, al zal dat vermoedelijk in twee fases gaan waarbij eerste de bestaande Dolby Vision Content geconverteerd wordt, en pas in een tweede fase de bestaande of nieuwe content een echte Dolby Vision 2 grading krijgt.
