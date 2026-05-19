Verslag: Op bezoek bij TCL in Warschau – Super Quantum Dot?

RGB MiniLED

Daarnaast introduceert TCL ook twee RGB miniLED-modellen, de RM9L en RM7L. Die gebruiken een RGB miniLED achtergrondverlichting, waarbij elke miniLED bestaat uit drie miniLEDs met rood, groen en blauw, met ook hier een LCD-paneel met kleurfilter dat op pixelniveau voor elke pixel een blauwe, rode en groene subpixel creëert. Deze nieuwe achtergrondverlichting zal ongeveer 93% Rec.2020 kleurbereik leveren.

Ook deze modellen verdelen hun achtergrondverlichting in kleinere zones, net zoals ‘standaard’ miniled-modellen om contrast te verbeteren. Maar in elke zone kan rood, groen en blauw afzonderlijk aangestuurd worden. Daarom geven fabrikanten voor het aantal zones wel eens het echte aantal zones maal drie aan. Helemaal correct is dat niet, omdat echte content vaak heel wat kleuren per zone bevat, en de achtergrondverlichting dus toch alle drie de kleuren in zekere mate moet aansturen. TCL geeft gelukkig ook het aantal witte zones mee, dat maakt een vergelijking met de SQD-modellen eenvoudiger. Het viel op dat TCL de SQD-technologie prefereert en de RGB-modellen grotendeels lanceert omdat alle andere fabrikanten dat ook doen.