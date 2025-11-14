Streamingtips #46 – The Paper, The Beast in Me en Challengers

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
The Beast in Me (Netflix)
Schrijfster Aggie Wiggs leeft een vrij geïsoleerd bestaan nadat haar zoontje in een auto-ongeluk om het leven komt. Maar dan krijgt ze nieuwe buren en die dringen zich nogal aan haar op. Maar dit is een thriller, dus die buren blijken toch niet helemaal zuivere koffie te zijn: al leken ze dat ook al niet echt.. Wat volgt is een spel waarin emotie, intrige en misdaad elkaar in een rap tempo opvolgen en afwisselen.
In Your Dreams (Netflix)
De animatiefilm In Your Dreams draait om Stevie en Elliott die samen naar de droomwereld gaan om zo het zandmannetje te vinden. Ze hebben namelijk de wens om het huwelijk van hun ouders te redden. Echter is de weg naar dat zandmannetje een heel bizarre reis die ze van de ene gekke situatie in de andere brengen.
LEGO Marvel Avengers: Strange Tails (Disney+)
LEGO heeft al veel franchises tot een succes gemaakt in LEGO-vorm en dat heeft het ook allang gedaan met Marvel. Dat betekent echter niet dat het niet naar meer smaakt. In LEGO Marvel Avengers: Strange Tails worden de Avengers geconfronteerd met social media en een influencer die het bepaald niet goed met hen en de hele wereld voor heeft.
De Droom van de Jeugd (HBO Max)
In deze serie over een katholieke familie zie je hoe elk kind van het gezin zijn eigen weg probeert te gaan in het leven. Een weg die niet voor iedereen even katholiek blijkt te zijn. En dan is er nog een groot familiegeheim dat ze met zich meedragen. We volgen de familie over een tijdsbestek van 50 jaar en het eerste seizoen staat nu op NPO Plus, maar ook op HBO Max. Met Mark Rietman, Tamar van den Dop en Peter Paul Muller.
Challengers (HBO Max)
De vrij briljante film Challengers zet twee tennissers lijnrecht tegenover elkaar. Nu is dat ook hoe de sport werkt, maar in dit geval zien we hoe de twee vechten om de liefde van een vrouw, waarvan je je kunt afvragen welke liefde ze eigenlijk te geven heeft. Een psychologisch spel dat zeker niet alleen op de tennisbaan wordt gespeeld. Met geweldige rollen van Zendaya, Mike Faist en Josh O’Connor.
The Masked Singer (Videoland)
Het populaire The Masked Singer is terug van weggeweest. Welke bekende en iets minder bekende Nederlanders stappen nu weer in de grote dierenpakken om van zich te laten horen? In ieder geval is het wederom aan mensen als Carlo Boszhard, Gerard Joling en Monica Geuze om te bedenken wie het zijn. En natuurlijk aan de mensen thuis, die net zo hard meeraden op de bank thuis als het panel in de studio.
The Paper (SkyShowtime)
Het is eindelijk zo ver: The Office heeft een spin-off. Nu had de Britse variant al een spin-off met de Amerikaanse, maar nu is er ook een heel nieuw verhaal dat zich lang na Dunder Mifflin afspeelt. Het gaat wel om papier, maar dan vooral om de krant en het wel en wee rond dit dinosaurus-achtige medium. Met onder andere Domhnall Gleeson en Sabrina Impacciatore.
