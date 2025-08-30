Review: Sharp HT-SBW55121 – Volledige surround voor een prikje

Sharp is een grote naam uit het verleden dat nu wil terugkeren, met wat hulp van Frans hifi-bedrijf Devialet. Hun eerste nieuwe soundbar springt in het oog dankzij een scherpe prijs, ook voor de optionele achterspeakers.
Aan de bovenkant van de nieuwe Q-lijn van Sharp vinden we deze HT-SBW55121, een Dolby Atmos/DTS:X-5.1.2-soundbar met draadloze subwoofer die 549 euro kost. Dat is helemaal niet veel voor een kloeke soundbar die ook echt over aparte speakers per kanaal beschikt. Nog verrassender is dat je voor 229 euro twee draadloze achterspeakers kunt toevoegen (HT-SPR52021) én dat die speakers elk twee kanalen bieden. Zo eindig je met een omhullende 7.1.4-opsteling voor minder dan 790 euro. Dat is heel scherp.
Wat
5.1.2 soundbar
Formaten
Dolby Atmos (en ouder), DTS:X (en ouder)
Streaming
Bluetooth 5.3 (SBC, AAC)
Ingangen
HDMI-eARC, 2 x HDMI 2.1, optisch, USB-A, aux
Extra's
Uitbreidbaar met achterspeakers
Afmetingen
126 x 7,5 x 12,5 cm (soundbar)
Gewicht
5,4 kg
Afmetingen
24 x 44,8 x 24 cm (subwoofer)
Geen klein ding
De Sharp Q-soundbar is een brede soundbar. Met z’n 126 cm is het breder dan een 55-inch tv, net kleiner dan een 65-inch toestel. Dat groter formaat biedt de ruimte voor zeven speakers, incluis twee bovenaan. Uit de doos staat de HT-SBW55121 op pootjes die het iets prominenter plaatsen. Als de soundbar daardoor te hoog is bij een tv met een lage stand of je de Sharp ophangt, dan zijn die pootjes te verwijderen.
Er ligt over de soundbar een zwart stofje, met aan de zijkant telkens latjes. Het is een mooi textiel, maar het toont wel stof en vuil. Er is ook een lichtgrijze uitvoering, die heeft daar misschien minder last van. Niettemin, ook de zwarte HT-SBW55121 oogt wel knap. De HT-SPR52021-speakers passen er trouwens goed bij, al heeft de verwijderbare voet een iets goedkopere uitstraling. Ook de meegeleverde degelijke subwoofer deelt de designtaal; z’n voetafdruk is klein, maar het is een hoog ding. Zet hem niet te dicht bij de muur en dicht bij het scherm.
Instellen via het schermpje
Met z’n twee extra HDMI 2.1-ingangen biedt de Sharp Q-soundbar iets uitzonderlijk aan dit prijspunt. Je kunt dus je Xbox Series X of PS5 aansluiten. Ook de aux-ingang is ongewoner, net als een USB-poort om muziekbestanden af te spelen. Maar echt handig is dat niet. Aansluiten op het netwerk kan ook niet, je streamingopties zijn beperkt tot Bluetooth. Er is geen app.
Bij de Sharp krijg je een kleine remote met knoppen waarmee je snel het geluid kunt aanpassen. Via de EQ-knop kies je een van de zeven geluidspresets (eentje is Custom, en stel je zelf in). Movie is bij verre de beste voor films, games en tv-reeksen. Met het menu-knopje zie je op het schermpje, dat achter de textiel op de voorkant verstopt zit, een reeks instellingen verschijnen. Let wel: het menu om de extra speakers in te stellen, is enkel bereikbaar net na het inschakelen van de soundbar. Met de HT-SPR52021-speakers erbij, kun je het volume van de twee luidsprekers individueel instellen of ze dempen.
Breed en expansief
De soundbar hebben we getest met en zonder de HT-SPR52021-speakers. Beide opstellingen zijn indrukwekkend. Er is veel helderheid en een overtuigend surroundgevoel bij het afspelen van de typische Dolby-demofilmpjes, je hoort het zaadje echt bewegen in de ruimte bij ‘Leaf’.
De HT-SBW55121 zet uit de doos een heel breed geluidsbeeld neer, en brengt dialogen fris terwijl effecten los ervan verschijnen. Er zit ook wel wat kracht achter deze soundbar. Een dramatische scene, zoals wanneer de soldaten na een IED-ontploffing proberen in ‘Warfare’ een ernstig gewonde kameraad te verzorgen, komt hierdoor wel heel intens binnen. Het is een goed voorbeeld van hoe geslaagd surroundgeluid je ‘in’ de film zet, in plaats van het enkel op het scherm te zien afspelen.
Met de achterspeakers erbij leverde de Sharp-soundbar een heel omhullende ervaring. Zeker eens we de speakers achteraan wat luider zetten, hoewel ze maar op een 1-1,5 meter afstand stonden. Qua immersie bij ‘Predator: Killer of Killers’ een heel mooi resultaat, onder meer bij het Japanse verhaal. De bewegingen en kleine details tijdens de hectische vlucht van de ninja over de tegeldaken van een middeleeuws Japans kasteel bijvoorbeeld, werden heel goed rondom ons geplaatst. Al missen we hier wel de kracht van de speakers bij pakweg de duurdere HW-Q990D van Samsung of als je Era 300’s toevoegt aan de Sonos Arc Ultra. Maar dan ben je wel substantieel meer geld kwijt.
Op muzikaal vlak scoort de Sharp Q-soundbar met name als je het voedt met surround. Hans Zimmers ‘Da Vinci Code’-thema van z’n bekende Live in Prague-album, had zo een heel episch gevoel, met de viool van Rusanda Panfili en de elektrische cello van Tina Guo die heel vol en levensecht weerklinken. De hand van Devialet is hier ook echt te horen, de tuning is een stuk audiofieler dan meestal bij een soundbar. Van Sharp verstaan we ook dat het Franse bedrijf heel uitgebreid heeft meegewerkt aan het ontwerp, het is niet een geval van even een etiketje voor op de doos af te leveren. Wél is het aan te raden om de Music-mode te activeren, anders is die subwoofer er te nadrukkelijk. Speel je muziek in stereo, zoals ‘Glorious You’ van de geweldige Benjamin Clementine, dan schaalt de Sharp het puik op naar alle schalen. Zet je die surround-upmixing af en luister je puur naar stereo, wordt het opeens wel wat magerder. Kiezen voor surround, dus!
Conclusie
De Sharp HT-SBW55121 is een zeldzaamheid. En dan hebben we het niet enkel over de uitgebreide connectiviteit of de tuning door Devialet, al zijn dat zeker pluspunten. Deze soundbar is op surroundvlak zo goed dat het gerust duurdere apparaten kan beconcurreren, zonder echter de absolute toppers te kunnen evenaren. Maar voor deze prijs? Een topprestatie. Gratis zijn ze niet, maar gegeven hun relatief lage kostprijs en de meerwaarde die ze bieden is toevoegen van de HT-SPR52021-achterspeakers aan de soundbar een absolute aanrader.
8.5
Beoordeling Sharp HT-SBW55121
Pluspunten
Veel HDMI-ingangen
1.2
Scherpe prijs
Uitbreidbaar met achterspeakers met twee kanalen
Omhullende surroundervaring
Krachtig
Minpunten
Degelijke maar ook niet premium afwerking
Met stereo niet echt sterk
Beoordeling Sharp HT-SBW55121
