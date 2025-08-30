Review: Sharp HT-SBW55121 – Volledige surround voor een prikje

Breed en expansief

De soundbar hebben we getest met en zonder de HT-SPR52021-speakers. Beide opstellingen zijn indrukwekkend. Er is veel helderheid en een overtuigend surroundgevoel bij het afspelen van de typische Dolby-demofilmpjes, je hoort het zaadje echt bewegen in de ruimte bij ‘Leaf’.

De HT-SBW55121 zet uit de doos een heel breed geluidsbeeld neer, en brengt dialogen fris terwijl effecten los ervan verschijnen. Er zit ook wel wat kracht achter deze soundbar. Een dramatische scene, zoals wanneer de soldaten na een IED-ontploffing proberen in ‘Warfare’ een ernstig gewonde kameraad te verzorgen, komt hierdoor wel heel intens binnen. Het is een goed voorbeeld van hoe geslaagd surroundgeluid je ‘in’ de film zet, in plaats van het enkel op het scherm te zien afspelen.

Met de achterspeakers erbij leverde de Sharp-soundbar een heel omhullende ervaring. Zeker eens we de speakers achteraan wat luider zetten, hoewel ze maar op een 1-1,5 meter afstand stonden. Qua immersie bij ‘Predator: Killer of Killers’ een heel mooi resultaat, onder meer bij het Japanse verhaal. De bewegingen en kleine details tijdens de hectische vlucht van de ninja over de tegeldaken van een middeleeuws Japans kasteel bijvoorbeeld, werden heel goed rondom ons geplaatst. Al missen we hier wel de kracht van de speakers bij pakweg de duurdere HW-Q990D van Samsung of als je Era 300’s toevoegt aan de Sonos Arc Ultra. Maar dan ben je wel substantieel meer geld kwijt.

Op muzikaal vlak scoort de Sharp Q-soundbar met name als je het voedt met surround. Hans Zimmers ‘Da Vinci Code’-thema van z’n bekende Live in Prague-album, had zo een heel episch gevoel, met de viool van Rusanda Panfili en de elektrische cello van Tina Guo die heel vol en levensecht weerklinken. De hand van Devialet is hier ook echt te horen, de tuning is een stuk audiofieler dan meestal bij een soundbar. Van Sharp verstaan we ook dat het Franse bedrijf heel uitgebreid heeft meegewerkt aan het ontwerp, het is niet een geval van even een etiketje voor op de doos af te leveren. Wél is het aan te raden om de Music-mode te activeren, anders is die subwoofer er te nadrukkelijk. Speel je muziek in stereo, zoals ‘Glorious You’ van de geweldige Benjamin Clementine, dan schaalt de Sharp het puik op naar alle schalen. Zet je die surround-upmixing af en luister je puur naar stereo, wordt het opeens wel wat magerder. Kiezen voor surround, dus!