Review: Samsung HW-Q600F – Geslaagd met Atmos-soundtracks

De HW-Q600F is een 3.1.2-soundbar van Samsung die mikt op mensen die wel een Atmos-beleving willen, maar niet per se alle snufjes nodig hebben. Vooral als je een nieuwe Samsung-tv bezit, blijkt dit toestel best interessant.
De HW-Q600F is een nieuw toestel uit Samsungs Cinematic Q-lijn. Dat wil zeggen dat het bedoeld is als een volwaardige soundbar die een filmavond groots kan neerzetten. Veel soundbars in deze klasse gebruiken virtualisatie om Atmos-geluid weer te geven. Dat is bij deze Samsung anders. Het beschikt echt over twee speakers bovenaan. Hierdoor geeft het de hoogtekanalen die Dolby Atmos- en DTS:X-soundtracks driedimensionaal maakt correct weer.
Veel streamingopties of smarthome-integratie moet je echter niet verwachten bij deze betrekkelijk goedkope soundbar. In tegenstelling tot duurdere Samsung-modellen kun je de HW-Q600F niet bedienen via de SmartThings-app. Bluetooth is er echter wel, dus muziek afspelen kan zeker. Dat kan in principe ook via de USB-poort achteraan, maar echt praktisch is dit niet. Dan kun je beter die Spotify-app op je tv gebruiken. Achteraan op deze Samsung vind je ook een extra HDMI-ingang, dat kom je op dit prijspunt minder vaak tegen. Het is niet geschikt voor 4K120, dus veeleisende next-gen consolegamers sluiten hun Xbox of PS5 best rechtstreeks op de tv aan.
Wat
3,1,2 soundbar
Formaten
Dolby Atmos (en ouder)
Streaming
Bluetooth
Ingangen
HDMI-eARC, HDMI, optisch, USB
Extra's
Optionele draadloze speakers, integratie met Samsung-tv’s
Afmetingen
103 x 5,7 x 10,5 cm (soundbar)
Gewicht
3,9 kg
Afmetingen
18,4 x 34,3 x 29,5 cm (subwoofer)
Gewicht
5,2 kg
Niet de kleinste middenklasser
Samsung is bij z’n Cinematic Q-soundbars heel consequent qua design. Niet zo lang geleden hadden we de HW-Q990F op bezoek, het absolute topmodel van het merk dat officieel voor 1.499 euro over de toog gaat. De reële winkelprijzen zijn wel een stuk lager. Deze goedkopere HW-Q600F is kleiner, maar je ziet wel meteen de familiegelijkenis. Het heeft ook een balkvorm, met vooraan de hoeken afgesneden. Het ‘technischere’ uiterlijk uit donkergrijs kunststof is heel strak, heel de soundbar lijkt bedekt met een groot rooster. Met z’n 103 cm breed is de HW-Q600F nu ook niet een kleine soundbar, bij een 55-inch tv past het perfect. Op de foto’s bij deze review ziet het er anders wel wat compacter, maar dat komt omdat het bij een 65-inch OLED-scherm geparkeerd werd.
Het is ook helemaal Samsungs om een kleine display te verstoppen in een uithoek van de voorzijde. Pas als je iets doet, zoals het volume veranderen, zie je de witte leds oplichten. Heel subtiel en blijkbaar iets dat wel bij velen in de smaak valt. Ook heel wat andere merken passen iets gelijkaardig toe.
Het display is trouwens echt niet groot, waardoor bij het aanpassen van instellingen soms zaken voorbij scrollen of je afkortingen moet proberen te interpreteren. Zelfs iets als de term ‘Dolby Atmos’ moet even voorbij scrollen. Bij sommige instellingen met lange functienamen moet je daarom een aantal seconden wachten vooraleer je een ‘OFF’ in een ‘ON’ kunt veranderen. Via een app zou dat prettiger werken zijn.
Uitbreiden naar surround kan
Standaard komt de HW-Q600F met een draadloze subwoofer. Een kleiner model, dat achteraan door z’n ruwer afwerking verraadt dat je het hier met een goedkoper product te maken hebt. Maar dat lijkt vooral een cosmetische besparing, de sub zelf komt wel degelijk over.
Ondanks dat je het hier te maken hebt met een betaalbare middenklasser, biedt het toch uitbreidingsmogelijkheden. Voor ongeveer 175 euro kun je de SWA-9250S-kit aankopen met daarin twee draadloze speakertjes. Sluit je die aan en parkeer je ze links en rechts van de sofa, dan krijg je een echte surroundomhulling. Deze extra’s hebben we niet getest, maar ervaring leert dat dergelijke speakers toevoegen bijna altijd echt de moeite waard is als je een filmliefhebber bent.
Meer met een Samsung-tv
Samsung was de eerste tv-fabrikant die begon met het nauwer integreren van soundbars met z’n televisies. Dat was enkele jaren geleden. Inmiddels doet vrijwel elke televisiebouwer het, dus de Koreanen waren op dat vlak hun tijd echt vooruit. Het primaire doel van die integratie is natuurlijk zorgen dat consumenten hun tv én soundbar bij hetzelfde merk aanschaffen. Maar er zit ook wat technische innovatie achter dat nuttig is.
Concreet wil dat zeggen dat de HW-Q600F in combinatie met een nieuwere Samsung-tv meer functies aanbiedt dan als je hem gebruikt met een televisie van een andere tv-boer. Het gaat dan in de eerste plaats om Q-Symphony, waarbij de soundbar samenspeelt met de speakers in het tv-toestel. Wat dat qua geluidsweergave oplevert, hangt sterk af van het specifieke tv-model en het formaat. Dat verschilt nogal wat, want Q-Symphony kan met Samsung-televisies die op de markt verschenen sinds 2022. Dat zijn heel diverse apparaten.
Er is daarnaast SpaceFit Sound Pro, een functie op – alweer bepaalde – Samsung-tv’s die de kamer analyseert en de weergave optimaliseert. Lijkt zeker de moeite waard, maar je checkt best vooraf of jouw Samsung-tv ermee compatibel is. Heb je een ander merk van tv, dan kun je het niet gebruiken.
Mooie plaatsing van detail
De gebruikelijke testvideo’s van Dolby geven meteen de indruk dat de HW-Q600F geluiden breed neerzet, en ook verticaal valt er veel te beleven. De actie blijft wel rondom het scherm hangen. Dat is niet helemaal verrassend, maar de extra hoogtespeakers zorgen wel voor een veel uitgebreider geluidsbeeld dan veel concurrenten op dit prijspunt. Met zaken als regenval en echo’s in de verte presenteert de Samsung de zaken ook betrekkelijk natuurlijk. Het uiterlijk van de kleine subwoofer boezemde niet echt veel vertrouwen in, het heeft iets goedkoop. Maar zowel bij het gedonderd tijdens de Dolby-demo’s als bij ‘Dune part 2’ blijkt het niet te onderpresteren. Lage frequenties zijn er zeker, ook heel lage, en qua wolligheid is er weinig te vrezen. Het moment dat Paul Muad’Dib de raketten laat afvuren op het gebergte bij de eindstrijd wordt machtig maar ook rijk aan detail gebracht. Het bioscoopgevoel is zeker aanwezig. Vaak wordt er gedacht dat actie-effecten vooral heel bombastisch moeten worden gebracht, maar bij een complexe Dolby Atmos-soundtrack met soms honderden simultane geluiden is het kunnen plaatsen detail in de ruimte belangrijker. Dat de HW-Q600F dat heel goed doet voor een kleinere soundbar, dat valt absoluut te merken tijdens de strijd tussen de Fremen en de Sardaukar. Het epische van Hans Zimmers muziek is er, maar ook de vele explosies, geroep van manschappen en projectielen die langs de camera vliegen. Het mag dan vooraan blijven ‘hangen’, het overtuigt wel. Ik heb dat toch minder met soundtracks in stereo of 5.1, wanneer de DTS Virtual:X-functie kan worden gebruikt. Samsung pakt er graag mee uit, maar vertrouwde soundtracks klinken dan vaak te schel of niet juist.
De HW-Q600F heeft een toegewijd centerkanaal dat uit de doos stemmen helder presenteert zonder dat ze onnatuurlijk uit de mix springen. Dat is wel anders als je de Voice Enhancer inschakelt; verstaanbaarheid wordt dan veel beter, maar het klinkt een pak nasaler. Als je dan een film als een ‘A Complete Unknown’ met een overtuigende Timothée Chalamet als een jonge Bob Dylan, dan komen die nummers op de akoestische gitaar wel heel schel binnen. Je kunt beter via de instellingen het centerkanaal lichtjes luider zetten als je stemmen prominenter wil maken.
Górecki’s derde symfonie kun je nauwelijks opbeurend noemen – wat wil je met een bijnaam als ‘symphony of sorrowful songs’? De videoregistratie van de opvoering door het Poolse radio-orkest uit 2014 is echter het bekijken waard, omdat Portishead-zangeres Beth Gibbons werd uitgenodigd om te bewijzen dat ze ook spectaculair goed klassiek kan zingen. Het is een stereo-soundtrack, wat in de Standard-modus niet echt overtuigend overkomt. Ook de DTS Virtual-modus is een afknapper, het klinkt gewoon heel artificieel. Gelukkig zijn er nog de Adaptive en de Surround-modi, die tillen de opvoering naar een hoger niveau. Wat de Samsung hier heel goed doet is upmixen zonder strijkers artificieel te doen klinken. Ook bij het streamen van het nieuwe Florence + The Machine-album is de surroundmodus de beste keuze. Kwaliteit via Bluetooth-streaming is trouwens wel prima, de Samsung ondersteunt dan ook het AAC-codec.
Conclusie
De HW-Q600F is een soundbar die dankzij de twee naar boven gerichte speakers een gedetailleerd geluidsbeeld rond het scherm tovert. Hoewel het niet het wijdse levert van een model met meer speakers, biedt het wel een goede stemweergave en veel detail. Ondanks de goedkoper overkomende subwoofer, is het geheel wel in balans en krijg je echt een bioscoopgevoel. Hoewel we dat niet getest hebben, lijkt de meeruitgave om de HW-Q600F uit te breiden met extra speakers wel de moeite waard. Voor de prijs krijg je hier veel soundbar, enkel de afwezigheid van streamingopties (buiten Bluetooth) kan tegenzitten.
8.5
Beoordeling Samsung HW-Q600F
Pluspunten
HDMI-input
Driedimensionaliteit rond de tv
Prima integratie soundbar en sub
Upmixt muziek geslaagd
Goede keuze voor films en games
Minpunten
Geen streaming via WiFi
Display is moeilijk af te lezen
Geen DTS:X
Beoordeling Samsung HW-Q600F
