Review: Samsung HW-Q600F – Geslaagd met Atmos-soundtracks

Mooie plaatsing van detail

De gebruikelijke testvideo’s van Dolby geven meteen de indruk dat de HW-Q600F geluiden breed neerzet, en ook verticaal valt er veel te beleven. De actie blijft wel rondom het scherm hangen. Dat is niet helemaal verrassend, maar de extra hoogtespeakers zorgen wel voor een veel uitgebreider geluidsbeeld dan veel concurrenten op dit prijspunt. Met zaken als regenval en echo’s in de verte presenteert de Samsung de zaken ook betrekkelijk natuurlijk. Het uiterlijk van de kleine subwoofer boezemde niet echt veel vertrouwen in, het heeft iets goedkoop. Maar zowel bij het gedonderd tijdens de Dolby-demo’s als bij ‘Dune part 2’ blijkt het niet te onderpresteren. Lage frequenties zijn er zeker, ook heel lage, en qua wolligheid is er weinig te vrezen. Het moment dat Paul Muad’Dib de raketten laat afvuren op het gebergte bij de eindstrijd wordt machtig maar ook rijk aan detail gebracht. Het bioscoopgevoel is zeker aanwezig. Vaak wordt er gedacht dat actie-effecten vooral heel bombastisch moeten worden gebracht, maar bij een complexe Dolby Atmos-soundtrack met soms honderden simultane geluiden is het kunnen plaatsen detail in de ruimte belangrijker. Dat de HW-Q600F dat heel goed doet voor een kleinere soundbar, dat valt absoluut te merken tijdens de strijd tussen de Fremen en de Sardaukar. Het epische van Hans Zimmers muziek is er, maar ook de vele explosies, geroep van manschappen en projectielen die langs de camera vliegen. Het mag dan vooraan blijven ‘hangen’, het overtuigt wel. Ik heb dat toch minder met soundtracks in stereo of 5.1, wanneer de DTS Virtual:X-functie kan worden gebruikt. Samsung pakt er graag mee uit, maar vertrouwde soundtracks klinken dan vaak te schel of niet juist.

De HW-Q600F heeft een toegewijd centerkanaal dat uit de doos stemmen helder presenteert zonder dat ze onnatuurlijk uit de mix springen. Dat is wel anders als je de Voice Enhancer inschakelt; verstaanbaarheid wordt dan veel beter, maar het klinkt een pak nasaler. Als je dan een film als een ‘A Complete Unknown’ met een overtuigende Timothée Chalamet als een jonge Bob Dylan, dan komen die nummers op de akoestische gitaar wel heel schel binnen. Je kunt beter via de instellingen het centerkanaal lichtjes luider zetten als je stemmen prominenter wil maken.

Górecki’s derde symfonie kun je nauwelijks opbeurend noemen – wat wil je met een bijnaam als ‘symphony of sorrowful songs’? De videoregistratie van de opvoering door het Poolse radio-orkest uit 2014 is echter het bekijken waard, omdat Portishead-zangeres Beth Gibbons werd uitgenodigd om te bewijzen dat ze ook spectaculair goed klassiek kan zingen. Het is een stereo-soundtrack, wat in de Standard-modus niet echt overtuigend overkomt. Ook de DTS Virtual-modus is een afknapper, het klinkt gewoon heel artificieel. Gelukkig zijn er nog de Adaptive en de Surround-modi, die tillen de opvoering naar een hoger niveau. Wat de Samsung hier heel goed doet is upmixen zonder strijkers artificieel te doen klinken. Ook bij het streamen van het nieuwe Florence + The Machine-album is de surroundmodus de beste keuze. Kwaliteit via Bluetooth-streaming is trouwens wel prima, de Samsung ondersteunt dan ook het AAC-codec.