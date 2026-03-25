Ring introduceert compleet nieuwe line-up aan 2K- en 4K-videodeurbellen

Ring pakt vandaag flink uit en komt met een compleet nieuw assortiment aan videodeurbellen en een beveiligingscamera. Het paradepaardje is de Ring Battery Video Doorbell Pro (2de generatie). Dit is de meest geavanceerde videodeurbel op batterijen van het merk tot nu toe. Deze beschikt over Renital 4K-video en een verbeterde zoom tot 10x. Hierdoor zie je veel beter wat er allemaal aan de hand is bij je voordeur. Verder valt de snelle oplaadtijd van de batterij op en kan dit model dus overal geïnstalleerd worden waar je maar zou willen. Bedrading is niet nodig. Liever toch een bedrade videodeurbel? Dan lanceert Ring ook de Wired Video Doorbell Elite. Een high-end bekabelde videodeurbel met 4K Retinal-video, 10x zoom en kleur bij wienig licht. Dit model ondersteunt ook PoE voor een betrouwbare en continue verbinding. Liever geen videodeurbel, maar een nieuwe beveiligingscamera? Dan moet je de nieuwe Spotlight Camera Pro hebben met een Retinal 4K-resolutie, 10x zoom en een spotlight van 600 lumen.

Hoef je geen 4K-videodeurbel? Dan komt Ring ook met nieuwe 2K-videodeurbellen, namelijk de Battery Video Doorbell Plus (2de generatie), Battery Video Doorbell (2de generatie) en de Wired Video Doorbell (2de generatie). Je kunt de batterijduur van je videodeurbel tevens verlengen met nieuwe zonneaccessoires van het merk zoals de Zonnelader.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe line-up is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de volgende prijzen:

Ring Battery Video Doorbell Pro (2de generatie): 249,99 euro

Ring Battery Video Doorbell Plus (2de generatie): 179,99 euro

Ring Battery Video Doorbell (2de generatie): 99,99 euro

Ring Wired Video Doorbell (2de generatie): 79,99 euro

Ring Wired Video Doorbell Elite: 499,99 euro

Ring Spotlight Cam Pro: 249,99 euro

Ring Zonnelader: 49,99 euro

