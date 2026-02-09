Deze televisies brengt Samsung in 2026 naar Nederland en België

Algemene vernieuwingen in 2026

De meest opvallende algemene verbetering is de introductie van Tizen OS 10. Dit nieuwe besturingssysteem is niet alleen sneller, maar komt ook met een langverwachte belofte: Samsung gaat oudere televisies nu ook voor langere tijd updaten, waardoor de Smart TV-omgeving minder snel veroudert. Binnen dit systeem spelen nieuwe AI-functies een grote rol. Zo is er een speciale ‘AI Soccer Mode’ die bewegingen op het veld vloeiender moet maken en een beeldverwerkingssysteem dat content met een lage resolutie opwaardeert met meer oog voor detail.

Ook op audiogebied zet Samsung een eigen stap met de introductie van Eclipsa Audio. Dit systeem dient als hun eigen tegenhanger voor Dolby Atmos en is ontworpen om beter samen te werken met de eigen soundbars en speakers van het merk via de draadloze Q-Symphony-techniek. Daarnaast is er goed nieuws voor liefhebbers van kunst en fotografie; de Art Store, voorheen exclusief voor de Lifestyle-modellen, komt nu ook beschikbaar op de high-end OLED-tv’s. Bovendien is er eindelijk ondersteuning voor Google Photos, waardoor het tonen van eigen herinneringen op het grote scherm eenvoudiger wordt.

OLED: Helderder en breder inzetbaar

De OLED-serie is dit jaar volwassen geworden met meer formaten en een verbeterde paneeltechniek.

S95H / S99H (Flagship): Dit topmodel maakt gebruik van een nieuwe generatie QD-OLED-panelen die tot 35% helderder zijn dan hun voorgangers. In de praktijk betekent dit een piekhelderheid die de 3000 nits nadert. Het toestel heeft een luxe afwerking met een metalen bezel en is beschikbaar in maten van 48 tot 83 inch. Let wel op: de 48- en 83-inch varianten maken gebruik van WOLED-panelen van LG Display.

S90H: Deze serie krijgt een belangrijke upgrade door de toevoeging van de 'matte' coating op het scherm, wat reflecties in lichte kamers aanzienlijk vermindert. Net als vorig jaar wordt hier een mix van paneeltechnieken gebruikt, afhankelijk van de schermmaat.

S85H: De instap-OLED is nu ook verkrijgbaar in een gaming-georiënteerd 48-inch formaat. Dit model levert in op de extreme helderheid van de S95H, maar biedt nog steeds de diepe zwartwaarden die je van OLED verwacht.

LCD: De komst van Micro RGB

Omdat de markt voor 8K stagneert, introduceert Samsung Micro RGB als de nieuwe standaard voor hun beste LCD-tv’s. Deze techniek gebruikt rode, groene en blauwe LED’s in de achtergrondverlichting, wat een veel groter kleurbereik (tot 100% BT.2020) mogelijk maakt. Let wel; deze techniek moet niet verward worden met de daadwerkelijke microLED-techniek waarbij het scherm bestaat uit minuscule leds.

R95H: Dit nieuwe paradepaardje in de LCD-lijn is bedoeld voor wie een enorm scherm zoekt zonder concessies te doen aan kleur. Dankzij de samenwerking met TCL CSOT komt dit model beschikbaar in formaten tot maar liefst 130 inch.

R85H: Een iets soberder uitgevoerde variant van de RGB LED-tv, die nog steeds profiteert van de verbeterde kleurweergave maar over minder dimming-zones beschikt.

Lifestyle: The Frame verandert

De populaire lifestyle-tv The Frame ondergaat een opvallende wijziging. Voor het eerst sinds jaren verdwijnt bij de meeste modellen de externe One Connect Box; de kabels worden nu weer rechtstreeks in de tv geplugd, behalve bij de 43- en 50-inch modellen. Voor wie echt een statement wil maken, is The Frame er nu ook in een gigantische 98-inch uitvoering. Voor de fijnproever is er The Frame Pro, die gebruikmaakt van een MiniLED-paneel voor een hoger contrast en betere HDR-prestaties.

De nieuwe modellen van Samsung staan komend voorjaar in de Nederlandse en Belgische winkels.