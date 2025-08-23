Review: TCL Q65H – Goedkopere soundbar gemaakt voor films

De Q65H is een gloednieuwe soundbar van TCL, die meteen in de zomer van de EISA-jury (waar FWD Magazine toe behoort) een award als Best Buy Soundbar mocht ontvangen. De titel verklapt al aan: dit is een relatief goedkope soundbar. Maar het is ook geen budgettoestel dat enkel stereo of 2.1 biedt. Wel is het een 5.1-soundbar die komt met een draadloze subwoofer, en dus iets heel wat belooft. Dolby Atmos kan de Q65H verwerken en virtueel weergeven, maar er in tegenstelling tot duurdere apparaten zijn geen toegewijde speakers aan de bovenkant om Atmos-soundtracks van Netflix en andere streamingdiensten correct weer te geven. Daar staat tegenover dat Dolby Surround-virtualisatie theoretisch een acceptabel resultaat kan bieden. En het is natuurlijk ook zo dat de meeste films op Netflix en Amazon Video in Dolby Digital Plus 5.1 worden aangeboden.

TCL heeft wel meer soundbars in het assortiment, de Q65H neemt daarbij de rol op van een no-nonsense instapper. Met een paar onverwachte extra’s voor dit prijspunt, zoals een extra HDMI-ingang, DTS:X-ondersteuning en een kalibratiefunctie om geluid te optimaliseren voor de ruimte. Wat je niet moet verwachten is veel audiostreaming. De enige optie op dit vlak is Bluetooth.

Officieel zit de Q65H rond de 350 euro, maar even rondkijken toont dat deze fonkelnieuwe soundbar zelfs voor minder dan 300 euro kan gekocht worden. Dat is een heel scherpe prijs, kijkende naar de afwerking en de geboden functies. De grootste concurrent voor de nieuwe Q65H is TCL zelf. Tijdens dat rondshoppen ga je hogere (maar oudere) modellen als de Q75H (met hoogtekanalen) en de Q85H (met hoogtekanalen én twee draadloze achterspeakers) ontmoeten die evenveel of iets meer kosten. Het wordt dan wel heel verleidelijk om de Q65H links te laten liggen.