Review: TCL Q65H – Goedkopere soundbar gemaakt voor films

Met de Q65H presenteert TCL een betaalbare 5.1-soundbar die verrassend veel aan boord heeft, incluis virtuele Dolby Atmos-weergave. Het knappere design dan bij voorgaande modellen lijkt te suggereren dat TCL een stukje ambitieuzer is dan voorheen.
De Q65H is een gloednieuwe soundbar van TCL, die meteen in de zomer van de EISA-jury (waar FWD Magazine toe behoort) een award als Best Buy Soundbar mocht ontvangen. De titel verklapt al aan: dit is een relatief goedkope soundbar. Maar het is ook geen budgettoestel dat enkel stereo of 2.1 biedt. Wel is het een 5.1-soundbar die komt met een draadloze subwoofer, en dus iets heel wat belooft. Dolby Atmos kan de Q65H verwerken en virtueel weergeven, maar er in tegenstelling tot duurdere apparaten zijn geen toegewijde speakers aan de bovenkant om Atmos-soundtracks van Netflix en andere streamingdiensten correct weer te geven. Daar staat tegenover dat Dolby Surround-virtualisatie theoretisch een acceptabel resultaat kan bieden. En het is natuurlijk ook zo dat de meeste films op Netflix en Amazon Video in Dolby Digital Plus 5.1 worden aangeboden.
TCL heeft wel meer soundbars in het assortiment, de Q65H neemt daarbij de rol op van een no-nonsense instapper. Met een paar onverwachte extra’s voor dit prijspunt, zoals een extra HDMI-ingang, DTS:X-ondersteuning en een kalibratiefunctie om geluid te optimaliseren voor de ruimte. Wat je niet moet verwachten is veel audiostreaming. De enige optie op dit vlak is Bluetooth.
Officieel zit de Q65H rond de 350 euro, maar even rondkijken toont dat deze fonkelnieuwe soundbar zelfs voor minder dan 300 euro kan gekocht worden. Dat is een heel scherpe prijs, kijkende naar de afwerking en de geboden functies. De grootste concurrent voor de nieuwe Q65H is TCL zelf. Tijdens dat rondshoppen ga je hogere (maar oudere) modellen als de Q75H (met hoogtekanalen) en de Q85H (met hoogtekanalen én twee draadloze achterspeakers) ontmoeten die evenveel of iets meer kosten. Het wordt dan wel heel verleidelijk om de Q65H links te laten liggen.
Wat
5.1 soundbar
Formaten
Dolby Atmos (en ouder), DTS:X (en ouder)
Streaming
Bluetooth
Ingangen
HDMI-eARC, HDMI 2.0, optisch, USB-C
Extra's
Kamerkalibratie
Afmetingen
105,4 x 6,8 x 12,4 cm (soundbar)
Gewicht
6,4 kg
Een nieuwe wind qua design
Het eerste dat echt opvalt na het uitpakken van de soundbar en de bijhorende subwoofer? De Q65H is heel wat eleganter en beter afgewerkt dan voorgaande TCL-soundbars. In het verleden werd er soms met blinkende plastic gewerkt en zag de subwoofer er vaak basaal uit. De indruk was overwegend ‘goedkoop’. Nu is het design meer geïnspireerd, met in het bijzonder een fraaie bovenkant dat opvalt met een sierlijk deel uit geborsteld aluminium. Vooraan is er een zwart stofje voorzien dat langs de zijkanten doorloopt. Gegeven de prijs is dit wel heel geslaagd.
De subwoofer past er ook goed bij. Het is een zuilmodel, met een kleiner voetafdruk maar wel een hoogte die het meer in de het oog doet springen. De afgeronde hoeken helpen gelukkig om het wat discreter te maken, terwijl de afwerking in een houtfineerlook de sub iets chiquer doet lijken. Niet onbelangrijk, want zoals wel vaker bij een soundbar moet de subwoofer vooraan bij de televisie geplaatst worden. Wellicht is dat een zichtbare plaats.
De Q65H soundbar is betrekkelijk klein, al is het zeker niet de compactste soundbar op de markt. Met een breedte van 104 cm past het goed bij 55-inch tv’s, maar ook bij kleinere schermen. De algemene indruk is van een slank, eerder minimalistisch toestel dat in de meeste interieurs onopvallend een plek kan innemen.
Samen met een TCL-tv
TCL is natuurlijk een fabrikant van soundbars én tv’s (en nog heel wat andere spullen). Net zoals concurrenten LG en Samsung dus. Die twee hebben namen al het voortouw in het afstemmen van hun soundbars op hun televisies, zodat consumenten aangemoedigd worden om meteen beide producten bij hetzelfde merk aan te schaffen. TCL volgt dit voorbeeld en voorziet bij nieuwe TCL-tv’s en deze soundbar de Tutti Choral-functie. Met dit ingeschakeld, spelen de speakers van de tv en die van de soundbar gelijktijdig, wat een groter geluidsbeeld zou moeten opleveren. Een compatibele TCL-tv hebben we echter niet in huis – de samples van tv’s belanden logischerwijze bij onze beeldexpert Eric – dus over de effectiviteit van Tutti Choral kunnen we geen uitspraken doen. Afgaande op ervaringen met gelijkaardige functies van LG en Samsung, zullen de prestaties en meerwaarde afhangen van de speakerconfiguratie van het specifieke tv-model.
De Q65H past uit de stal van TCL de Ray-Danz-technologie toe, wat het merk eerst enkele jaren geleden introduceerde. Het is een slimme akoestische techniek waarbij tweeters aan de zijkant in een soort hoorn zitten en daardoor (surround achter)geluid ver naar links en rechts projecteren. Dat werkt goed als aanvulling op de aparte speakers voor links-midden-rechts. Op geluidsvlak levert dat de Q65H alvast een sterk punt op: het creëert een geluidsbeeld dat stukken breder is dan de soundbar zelf.
AI Sonic
WiFi heeft de Q65H niet aan boord. Streaming via AirPlay of Chromecast dus ook niet. Maar er is wel Bluetooth. Hiermee kun je muziek streamen en ook een app gebruiken om de soundbar in te stellen. Het gaat dan om TCL Home, de overkoepelende app die ook de tv’s en andere producten van het merk kan bedienen. Als je de Q65H wil configureren via de app, moet je de smartphone dicht bij de soundbar brengen. Het zou automatisch gevonden moeten worden, maar met een Android-telefoon verliep dit proces vlotter als we eerst de smartphone met de Bluetooth van de TCL koppelden.
De app biedt grotendeels dezelfde bediening als de meegeleverde remote. Toch is er een goede reden om TCL Home minstens een keer boven te halen: de AI Sonic-functie. Dit gebruikt de microfoon van je smartphone om te ontdekken welke invloed de woonkamer heeft op de weergave. Heel slim is er eerst een ijking is van de smartphonemicrofoon, aangezien die microfoons ook hun eigenschappen hebben die sterk kunnen verschillen van telefoon tot telefoon. ‘IJking’ klinkt misschien complex, maar het komt neer op je smartphone dicht bij de soundbar brengen waarna er vijf seconden een testtoon afspeelt. De tweede meting doe je door de telefoon op oorhoogte en vanuit de sofa naar de soundbar te richten. Je kunt meerdere metingen uitvoeren en bewaren, wat handig is als je soms op een andere plaats in een grote L-vormige sofa zit.
AI Sonic vonden we een meerwaarde bieden, met een verhoogde helderheid en iets meer controle over de bassen. Het eindresultaat mocht wat mij betreft nog wat strakker qua lage frequenties, maar het wel een machtiger cinematisch actiegevoel. Bij deze soundbar is het trouwens een aanrader om de geluidsmodi uit te proberen. ‘Film’ is heel wat spectaculairder dan de Standaard-modus bijvoorbeeld.
Streeft naar machtig geluid
Het testen van een soundbar begint altijd met het doorlopen van een aantal vaste demofilms, waaronder ‘Audiosphere’ en ‘Shattered’ van Dolby. Bij het eerste komen vooral de effecten in de breedte op de Q65H sterk over. Ook bij Shattered speelt de actie zich op een groot canvas af en hoorde ik de glasscherven door de kamer vliegen. Het detailgevoel zat hierbij goed, zonder echt alles bloot te geven. In de hoogte is het geluidsbeeld compacter, geen verrassing aangezien er geen toegewijde hoogtespeakers zijn bij de Q65H. Tijdens de racescène van ‘Ready Player’ toont de TCL-soundbar zich meteen als gemaakt voor deze soort actierijk kijkvoer. Het neigt naar een heftige weergave en is een tikje donker, maar de vele spectaculaire effecten die hier langskomen worden wel overtuigend gebracht. De bedoeling van deze scène is iets totaal overdreven over te brengen, en daar slaagt de Q65H absoluut in. We testen de TCL Q65H met een LG OLED65C25, en streamen vooral content via Netflix, Disney+ en Apple TV, naast eigen bestanden via Emby of via een Zidoo Neo S-speler die op de HDMI-ingang van de soundbar hing.
‘Civil War’ was inhoudelijk een sterke film die met name tijdens het afsluitende offensief op het Witte Huis indruk maakte met een zeer realistische Atmos-mix van het vuurgevecht. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen dat regisseur Alex Garland bij z’n volgende film, ‘Warfare’, weer iets mooi zou presenteren. Het begon in elk geval heel positief, met een Daft Punk-nummer dat bonkend werd neergezet, een tikje wollig en omhullend. Later in de film, als de legereenheid zich verschuilt in een huis, komen kleine sfeervolle effecten nu wel helder naar voren. Het geluid van een pen op papier als een soldaat notities maakt of straatgeluiden in de verte, bijvoorbeeld. Het is overtuigend, al heb je hier (opnieuw) niet de omhulling van een soundbar met hoogtespeakers ingebouwd – laat staan een duurder model met extra losse draadloze speakers. Als in ‘Warfare’ de bom barst – letterlijk, in de vorm van een handgranaat die wordt binnen gegooid – kwam de Q65H over de brug met een bombastischere weergave die de spanning goed overbrengt. De schoten van een zwaar machinegeweer hadden zo echt veel massa, net zoals het bedoeld was. Tijdens die chaos bleven de stemmen van de soldaten betrekkelijk sterk uit de mix treden, een acceptabel resultaat. De Voice-knop op de remote indrukken kan nog altijd als er meer helderheid vereist is. Deze dialoogverbeteraar is trouwens nog iets anders dan de Voice-geluidsmodus, dat wel heel schel klinkt.
Prima voor achtergrondmuziek
Dat de Q65H DTS:X en oudere DTS-formaten ondersteunt, is fijn als je nog graag naar oude Blu-rays of dvd’s kijkt. Streamingdiensten bieden nagenoeg niets aan met DTS-audio. We halen daarom een oude versie van de 007-klassieker ‘The Living Daylights’ boven, afgespeeld via de Zidoo Neo S-speler. Al tijdens het titelnummer van A-Ha klinkt het niet helemaal correct, wat na wat uitzoeken lijkt te liggen aan de surround-upmixingfunctie. Even uitschakelen via de remote en het klinkt heel wat authentieker, zij het kleinschaliger. Dit fenomeen stelde zich niet met Dolby-content, dus vermoedelijk ligt het echt aan de combinatie van een DTS-geluidsspoor en de upmixer. Ook bij oude content met een AAC-soundtrack waren er soms wat vreemde artefacten. In beide gevallen ging het om oude videobestanden, en bij content met Dolby-audio presteerde de TCL wel prima. Voor de meesten dus niet zo’n probleem. En misschien is dit wel een bug dat een firmware-update kan aanpakken.
Muziek in stereo klinkt best ok op de Q65H. Het is, opnieuw, uitzoeken welke geluidsmodus je best ligt en of je de Surround-functie wil inschakelen. In mijn geval vond ik Surround uitgeschakeld en de muziekmodus de beste keuzes om zowel de stem als de dartele piano van ‘Adiós’ van Benjamin Clementine een juiste positionering te geven. Het blijft wel wat dof klinken, ook bij ‘What’s a Girl to Do?’ van Bat for Lashes of Led Zeppelins ‘Stairway to Heaven’, gespeeld via Apple Music op de LG-tv. Gelukkig is het niet extreem en is er die brede uitstraling van Ray-Danz, waardoor je nog wel een gevoel krijgt van ‘in’ de muziek te zitten. Maar de Q65H is vooral muzikaal thuis als het achtergrondmuziek levert, voor kritisch luisteren is iets meer nodig.
Conclusie
De Q65H biedt heel wat functionaliteit voor een prijs die niet helemaal overdreven is. De mooie afwerking en compacter formaat maken het een prima keuze voor kleinere woonkamers. Het is zeker te overwegen als je in de eerste plaats een filmavond meer beleving wil geven, en ook bij actiegames kan de TCL goed dienst leveren.
8.0
Beoordeling TCL Q65H
Pluspunten
Dolby Atmos en DTS:X
Zet geluid breed neer
Mooi afgewerkt
AI Sonic-kalibratie
HDMI-ingang
Prijs/kwaliteit
Minpunten
Zelfs na kalibratie nog wat wolligheid
Geen heel sterk Atmos-effect
Geen WiFi-streaming
