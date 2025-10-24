Review: Teufel Cinebar 11 2.1 – Gemaakt voor kleine woonkamers

Zet een gedetailleerd beeld neer

De racescene van ‘Ready Player One’ zit propvol geluidseffecten en beweging, het is op dit vlak een echte referentie op vlak van Dolby Atmos-geluid. Hoewel de Cinebar 11 bij wat initiële casual kijken niet meteen overdonderde met z’n enorm geluidsbeeld, bracht de Teufel-soundbar deze scene toch met meer dynamiek dan verwacht. Ondanks het Atmos-etiket is er niet echt veel te merken van effecten in de hoogte. Het vuurwerk waarmee de autorace start, vliegt niet echt boven het scherm uit en maakt eerder een beleefde knal. De crashes en de wendbaarheid van de motor van Art3mis die tussen auto’s navigeert komen wel heel effectief over, terwijl heldere geluidseffecten (zoals de muntstukken die rinkelen) ook prima uit de mix treden. Dialogen zijn helder gepresenteerd, verrassend gegeven er geen toegewijde centerspeaker is. Maar zelfs op drukke momenten blijft de verstaanbaarheid goed. Kortom, het totaal overdreven actieaspect van deze scene wordt wel overgebracht, al is het niet bombastisch of echt machtig. Maar al bij al kreeg ik wel een overtuigende ervaring waarbij effecten vlot bewogen over een grote oppervlakte rond het scherm, wat wel sterk is gegeven het formaat van de soundbar. Die indruk is er ook bij de Dolby-demo’s, waaronder ‘Shattered’. De baseball en de scherven bewogen hier duidelijk van links naar rechts, en spiegelden zo perfect wat er op het scherm gebeurde. De kreten in de verte klonken ook alsof ze van buiten kwamen, maar het 3D-gevoel is er niet. Het is sowieso aan te raden om de Virtualizer in te schakelen, dat vergroot het geluidsbeeld echt wel zonder het kunstmatig te maken.

Ook bij het fragment waarbij Bucky afrekent met de achtervolgers van het misfit-team in ‘Thunderbolts*’, zorgt de Cinebar 11 voor aardig wat beleving. Opnieuw is die volledige Dolby Atmos-ervaring er niet, maar dankzij de goede helderheid die de Teufel levert heb je toch een fijn bioscoopgevoel. Exploderende auto’s vliegen door de lucht en kleine geluidseffecten (zoals de magnetische mijn die vastklikt op een wagen) krijg je mee. Als je rekening houdt met het doel – een kleine soundbar voor omgevingen waar iets groter niet welkom is – dan legt de Cinebar 11 een sterke prestatie neer.