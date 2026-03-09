Nuki en Rehau introduceren onzichtbare smart home-module voor nieuwbouw

Waar de eerdere producten van Nuki voornamelijk gericht waren op het achteraf automatiseren van bestaande sloten (retrofit), is de nieuwe Smart Module specifiek ontwikkeld voor integratie tijdens het productieproces van de deur. De module wordt rechtstreeks aangesloten op de stroomvoorziening van de woning, waardoor het periodiek vervangen of opladen van batterijen niet meer nodig is.

De Smart Module maakt gebruik van de technologie uit de vijfde generatie Smart Locks van het bedrijf. Omdat de hardware intern wordt verwerkt, blijft het ontwerp van de deur ongewijzigd. Het systeem werkt samen met elektromechanische deursloten en biedt functies zoals:

Toegang op afstand: Het vergrendelen en ontgrendelen van de deur via een smartphone.

Digitaal sleutelbeheer: Het verlenen van tijdelijke of permanente toegang aan derden.

Matter-ondersteuning: Compatibiliteit met smart home-ecosystemen van Apple, Google, Amazon en Samsung.

De module kan desgewenst worden gecombineerd met externe accessoires, zoals een numeriek toetsenbord (Keypad) met vingerafdrukscanner of NFC-lezer. De productie vindt plaats in Europa, waarbij de nadruk ligt op de geldende normen voor gegevensbeveiliging en IT-standaarden.

De officiële marktintroductie van de Nuki Smart Module staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Het product zal beschikbaar komen via deurfabrikanten, gecertificeerde partners en de eigen online kanalen van de fabrikant.