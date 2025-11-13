Pink AC en de cruciale rol van koolstof

Het is ondertussen geen geheim meer dat carbon behalve constructietechnische voordelen ook elektrotechnische voordelen biedt. Met deze voordelen in het achterhoofd is Synergistic Research gestart met het ontwikkelen van haar stroomproducten. De inmiddels veel besproken Pink Fuse is misschien wel de meest bekende tuning upgrade van deze fabrikant. Vervolgens investeert het bedrijf in de ontwikkeling van ‘cost no object’ stroomkabels waarin eerder ontwikkelde productietechnieken worden toegepast. Aanvullend worden nieuwe technieken ontwikkeld om de stroomkabel van kop tot staart optimaal af te schermen. Niet de prijs of de exclusiviteit, maar de geluidskwaliteit is tijdens de ontwikkeling altijd de leidende factor geweest. Vele versies volgden elkaar na blinde luistertests op om uiteindelijk tot de ultieme en tonaal best gebalanceerde stroomkabel te komen. Vervolgens is de fabrikant terug gaan schalen in de bouwwijze om kabels met verschillende prijsgradaties in de Pink Series te introduceren. Ongeacht het model uit deze serie past de fabrikant bij elke kabel wel dezelfde high-end technologie toe.

De Pink AC is de prijsgunstige instapper in de Pink Series productlijn en laat niet veel te kiezen over. De powercords zijn namelijk uitsluitend leverbaar in een lengte van anderhalve meter. De stroomkabel is geheel met de hand vervaardigd en de duur van het productieproces neemt maar liefst twee uur in beslag. Intern is de stroomkabel voorzien van drie 2,08 mm2 koperen geleiders met een directionele structuur. De kabel heeft een mantel vervaardigd uit het zogenaamde Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM). Dit is een synthetisch rubber bekend om zijn duurzaamheid, flexibiliteit en weerstand tegen hitte, ozon en weersinvloeden. Als diëlektricum wordt gebruik gemaakt van PTFE. De zuiver koperen connectors zijn verguld uitgevoerd en zijn gesoldeerd met soldeertin met een zilverpercentage van vier procent voor een optimale geleiding. De aan de kabel gegoten stekkers hebben een SRX XL UEF Matrix Shield coating waarin Graphene is gebruikt om de ruisvloer en eventuele hardheid in de geluidsweergave te reduceren. De connectors zijn tevens voorzien van een Pink Carbon Tuning Disk waarmee de kabel de gewenste klanksignatuur krijgt.

Nadat de kabel klaar is, krijgt deze nog een High Voltage Conditioning Treatment, een nabehandeling met een pulserend signaal van één miljoen Volt op verschillende frequenties om de materiaalstructuur van bekabeling en puur koperen connectors aan te passen. Hierdoor ontstaan volgens de fabrikant op een moleculair niveau kanaaltjes in de materiaalstructuur waarmee elektronen zich met meer vrijheid kunnen bewegen waardoor er meer low-level informatie in de muziek naar voren komt. Deze nabehandeling wordt overigens ook toegepast op de Pink Fuses van de fabrikant. Hoog hocus pocus gehalte? Sommigen zullen dit beslist als zodanig betitelen. Ikzelf heb een meer open mindset. Ik vergeet eerst alle technische knowhow die ik over deze kabels heb gelezen, luister uitsluitend naar performanceverschillen in mijn set en noteer vervolgens wat ik er zelf van vind.