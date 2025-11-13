Van Kemp Elektroniks ontving ik de Pink AC powercord van Synergistic Research ter review. Een aantrekkelijk gepositioneerde stroomkabel vervaardigd uit het zuiverste koper. In dit netsnoer wordt inventief gebruik gemaakt van koolstof als afscherming zodat de stroom vanuit de muur met zo min mogelijk invloeden van storing aan jouw surround- of hifi set wordt toegediend.
Wanneer ik de geheel in Californië vervaardigde stroomkabels uit de verpakking neem om deze visueel te inspecteren, valt het me op dat deze niet te zwaar aanvoelen. Dit is alvast een fijne plus wanneer je gebruik maakt van compacte hifi componenten met een gering gewicht. De stekkers zijn aan de bekabeling gegoten, iets dat ook door andere kabelfabrikanten in dit prijssegment wordt gedaan. De bekabeling oogt, net als de verpakking waarmee ze de oceaan zijn overgevlogen, keurig netjes en duidelijk hoger gepositioneerd maar beslist niet over de top. Wil je dit wel, dan levert Synergistic Research deze overigens ook. Elke Pink AC kabel is verpakt in een nette, maar bescheiden ogende kartonnen doos en is voorzien van een handgeschreven label met de productiedatum en de initialen van de kwaliteitscontroleur.
Deze Synergistic Research Pink AC uit de Pink Series voelt met zijn bescheiden kabeldiameter en hoge flexibiliteit fijn aan. Hiermee is deze ook veel netter achter de set weg te werken dan met de gebruikelijke stugge, duimdikke stroomkabels. De bekabeling is omwonden met een glanzend zwart nylon jasje waarmee deze een nette uitstraling heeft. Beide connectors aan weerseinden zijn voorzien van een uit carbon vervaardigde tuning disk met hierop de in roze opgedrukte naam van de kabelserie. ‘Pink’. Wanneer ik de bekabeling in mijn set integreer, voel ik dat beide connectors met enige weerstand in het stekkerblok en het apparaat schuiven. Dit is zeker niet te strak en al helemaal niet te los. Qua look en feel laat deze stroomkabel alvast een prima indruk achter.
Pink AC en de cruciale rol van koolstof
Het is ondertussen geen geheim meer dat carbon behalve constructietechnische voordelen ook elektrotechnische voordelen biedt. Met deze voordelen in het achterhoofd is Synergistic Research gestart met het ontwikkelen van haar stroomproducten. De inmiddels veel besproken Pink Fuse is misschien wel de meest bekende tuning upgrade van deze fabrikant. Vervolgens investeert het bedrijf in de ontwikkeling van ‘cost no object’ stroomkabels waarin eerder ontwikkelde productietechnieken worden toegepast. Aanvullend worden nieuwe technieken ontwikkeld om de stroomkabel van kop tot staart optimaal af te schermen. Niet de prijs of de exclusiviteit, maar de geluidskwaliteit is tijdens de ontwikkeling altijd de leidende factor geweest. Vele versies volgden elkaar na blinde luistertests op om uiteindelijk tot de ultieme en tonaal best gebalanceerde stroomkabel te komen. Vervolgens is de fabrikant terug gaan schalen in de bouwwijze om kabels met verschillende prijsgradaties in de Pink Series te introduceren. Ongeacht het model uit deze serie past de fabrikant bij elke kabel wel dezelfde high-end technologie toe.
De Pink AC is de prijsgunstige instapper in de Pink Series productlijn en laat niet veel te kiezen over. De powercords zijn namelijk uitsluitend leverbaar in een lengte van anderhalve meter. De stroomkabel is geheel met de hand vervaardigd en de duur van het productieproces neemt maar liefst twee uur in beslag. Intern is de stroomkabel voorzien van drie 2,08 mm2 koperen geleiders met een directionele structuur. De kabel heeft een mantel vervaardigd uit het zogenaamde Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM). Dit is een synthetisch rubber bekend om zijn duurzaamheid, flexibiliteit en weerstand tegen hitte, ozon en weersinvloeden. Als diëlektricum wordt gebruik gemaakt van PTFE. De zuiver koperen connectors zijn verguld uitgevoerd en zijn gesoldeerd met soldeertin met een zilverpercentage van vier procent voor een optimale geleiding. De aan de kabel gegoten stekkers hebben een SRX XL UEF Matrix Shield coating waarin Graphene is gebruikt om de ruisvloer en eventuele hardheid in de geluidsweergave te reduceren. De connectors zijn tevens voorzien van een Pink Carbon Tuning Disk waarmee de kabel de gewenste klanksignatuur krijgt.
Nadat de kabel klaar is, krijgt deze nog een High Voltage Conditioning Treatment, een nabehandeling met een pulserend signaal van één miljoen Volt op verschillende frequenties om de materiaalstructuur van bekabeling en puur koperen connectors aan te passen. Hierdoor ontstaan volgens de fabrikant op een moleculair niveau kanaaltjes in de materiaalstructuur waarmee elektronen zich met meer vrijheid kunnen bewegen waardoor er meer low-level informatie in de muziek naar voren komt. Deze nabehandeling wordt overigens ook toegepast op de Pink Fuses van de fabrikant. Hoog hocus pocus gehalte? Sommigen zullen dit beslist als zodanig betitelen. Ikzelf heb een meer open mindset. Ik vergeet eerst alle technische knowhow die ik over deze kabels heb gelezen, luister uitsluitend naar performanceverschillen in mijn set en noteer vervolgens wat ik er zelf van vind.
Een beetje controversieel is nooit erg
Ja, het effect van een stroomkabel is voor sommigen een veel bevochten onderwerp. Deze mensen zijn van mening dat het tussen de oren zit. De meesten hebben inmiddels echter positieve ervaringen met een kwalitatief betere stroomkabel opgedaan. Ikzelf ben van mening dat er met het veranderen van zoiets simpels als een stroomkabel in de keten heel goede dingen met het geluid kunnen gebeuren. Maar, de totaalsom van verschillen is niet automatisch een verbetering, heb ik door de jaren ervaren. Ik ben dus erg benieuwd naar de prestaties die mijn set levert wanneer ik mijn eigen bekabeling vervang door de Pink AC powercord van Synergistic Research.
Om een optimale indruk van het effect van deze bekabeling op te doen heb ik van importeur Ronald Kemp vier exemplaren ontvangen. Eén van de wandcontactdoos naar mijn stekkerblok en de overige drie van stekkerblok naar de set. En over deze set moet ik het even hebben. Voor deze review maak ik ditmaal geen gebruik van mijn uit Canada afkomstige Bryston vooreind combinatie waarvan ik zeker weet dat deze verschillen laat horen. Ik maak voor deze review gebruik van mijn Denon AVC-A10H surround versterker, een van de hoogst gepositioneerde AV-topmodellen van de fabrikant. Dit is een krachtige geïntegreerde AV-versterker met een modulair opgebouwde eindversterking waarbij elk kanaal een eigen in mono opgebouwde versterkermodule heeft. De geluidskwaliteit die deze in de Shirakawa fabriek op klank getunede AV-versterker levert is zeker geen straf, maar qua finesse en verfijndheid toch een ander niveau van sport dan mijn vertrouwde Bryston set.
In hoeverre levert de kabelwissel in juist deze set een hoorbaar verschil in prestaties? Om heel eerlijk te zijn is mijn verwachtingsniveau minder hoog dan bij een high-end stereo set. Of dit terecht is, daar kom ik later op terug. Deze review doe ik uitsluitend met stereo luistertests. De front luidsprekers hebben een actieve laagsectie en worden full range aangestuurd. Alle geluidsverbeteraars en toonregelingen overbrug ik met de pure direct functie. Muziekalbums stream ik met Qobuz Connect via HEOS. De enige aanvullende schakels zijn de Driade Flow 808 luidsprekerkabels van versterker naar de luidsprekers en de voor audiostreaming ontworpen Bonn N8 netwerkswitch inclusief een lineaire Forester voeding van Silent Angel. Voor het beluisteren van meerkanaals content gebruik ik overigens ook nog een GoldenEar SuperCenter XL centerspeaker en twee GoldenEar BRX monitorluidsprekers voor een 5.2 geluidsweergave. Een fraaie AV-setup die een werkelijk fantastische surround beleving laat horen.
Luisteren zonder roze bril
Wanneer ik de eerste muziekalbums afspeel, ervaar ik de allereerste klanken met een warm, ongedwongen karakter en een fraai uitgebalanceerde laagweergave. In vergelijking tot mijn eigen powercords wordt de muziek met deze Pink AC stroomkabels met meer rust en een betere scheiding van de instrumenten weergegeven. De weergave vanaf de hogere midrange en topend wordt wat getemperd en hiermee wordt de gehele geluidsweergave vriendelijker aan de oren. Cymbalen en hihats worden ontdaan van de scherpe topend en wat meer in de diepte neergezet. Deze krijgen hiermee meer textuur en je hoort bovendien de kracht waarmee deze worden aangeslagen. Topend detail blijft desondanks behouden en op hetzelfde moment ervaar ik de belangrijke microdetails met veel meer gemak dan voorheen. Stemmen en zang krijgen een scherpere bundeling en een meer centrale plek in het fantoom midden. Het is alsof ik met deze bekabeling in een ideale luisterdriehoek plaatsneem. Aangenaam dus. Dankzij het vleugje aan toegevoegde warmte laten stemmen nu ook klanken uit het middenrif horen waarmee deze meer gewicht, autoriteit en realisme krijgen. Snaredrums laten hiermee het meer kenmerkende ketelgeluid horen, zonder aan neutraliteit of impact bij de aanslag van het vel te verliezen.
Wanneer ik de track Learning to Fly van het album ‘A Momentary Lapse of Reason’ van Pink Floyd uit 1987 beluister, ervaar ik een weids en uiterst open geluidsbeeld dat netjes vanuit de verre achtergrond richting de luisterpositie wordt opgebouwd. Zang en elektrisch gitaar staan perfect in het centrum van het geluidsbeeld, waarbij de achtergrondzangeressen en keyboards op geruime afstand op de achtergrond blijven. Bij de drie minuten lijkt een flanger te worden gebruikt om de zang in dit deel van het nummer in fase en de balans te verdraaien. Dit heeft nu zoveel meer aan energie en vraag me af of deze Qobuz versie van dit album misschien stiekem een opgepoetste remaster betreft.
Als ik de track Harridan van het album ‘Closure / Continuation’ van Porcupine Tree opzet, ervaar ik een evenredige boost in performance. De laagste tonen van de basdrum en basgitaar geven samen een lekkere energieke push in het sublaag en wat levert deze track hier veel van dit moois. De snaredrum klinkt wat gedempt uit het midden en wordt al snel ruimtelijk omarmd door de overige muzikale elementen. Wat levert dit alles een open en weids geluidsbeeld op waarbij stemmen en zang tot ver in de achtergrond aan de mix worden toegevoegd. Door de gelaagdheid, de messcherpe focus en de toename van diepte lijkt de set dit album gehoormatig uit elkaar te pluizen. De snelheid en het haast analoge karakter waarmee dit gestreamde album wordt weergegeven maakt het luisteren naar dit album een heerlijke ervaring.
Mijn oordeel
Een van de onderdelen die in de aanschaf van een nieuwe set vaak over het hoofd wordt gezien, is de bekabeling. Er wordt nog wel geïnvesteerd in goede luidsprekerkabels en interlinks, de stroomkabel wordt nog vaak als sluitpost gezien. Dit is jammer, want je zult je verbazen over de verschillen die juist een kwalitatief goede stroomkabel maakt. Tijdens de reviewperiode van deze Pink AC stroomkabel van Synergistic Research ervaar ik niet alleen dat een kwalitatief goede stroomkabel de geluidskwaliteit van een premium hifi set een flinke duw naar boven kan geven, maar dat juist een hoogwaardig AV-component hiermee bij stereo muziekweergave excelleert.
Met deze stroomkabels ervaar ik een delicate klankbalans en niet in de laatste plaats een niet geringe verbetering in het geluidsbeeld dat mijn AV-versterker neerzet. De bekabeling voegt er meer diepte en gevoel aan toe waarmee het realisme en belevingsniveau flink toeneemt. Het getemde karakter in de topend is even wennen, maar wanneer ik langer en kritisch luister ervaar ik juist meer nuance en finesse met dezelfde mate van detaillering. De totale afwezigheid van hardheid door de toename van warmte in de midrange is een gamechanger. Dankzij de toename in transparantie, gelaagdheid en de vlijmscherpe focus waarmee het geluidsbeeld wordt neergezet pik ik alle elementen nu moeiteloos uit de meest complexe muziekstukken.
Laat even op je inwerken dat ik ditmaal niet met een set van meer dan 60.000 euro speel, maar met een kwalitatief goede AV-set met een significant vriendelijker prijskaartje. Dit is iets dat ik tijdens de luistersessies zelf ook geregeld vergeet. Juist bij kwalitatief goede AV-componenten is er blijkbaar nog een flinke winst in geluidskwaliteit te behalen. Hierbij beluister ik verschillen waarvan ik niet had kunnen indenken dat er nog zo veel aan verborgen geluidskwaliteit kon worden toegevoegd. Ik zie een stroomkabel dus niet als een sluitpost in de investering, maar zie deze kabel als belangrijk onderdeel van de stroomvoorziening, zeg de eerste winding van de transformator van de hoogwaardig ontworpen audiocomponent.
Conclusie
Met de Pink AC stroomkabel uit de Pink Series van Synergistic Research biedt de fabrikant een stroomkabel met een flexibele bouw waarmee jouw set tot het kleinste detail uit jouw muziekalbums perst. Met een simpele kabelupgrade wordt het geluidsbeeld strakker, met meer openheid, gevoel en een betere accentuering weergegeven. De hoogte van de investering zal je langdurig blijven verbazen. Ja, Synergistic Research heeft haar huiswerk uitstekend gedaan. Aanrader.
Prijs
Synergistic Research Pink AC Series € 219,- (1,5 meter)
Kemp Elektroniks, www.kempelektroniksshop.nl
