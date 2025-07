De soundbars van Harman Kardon lijken altijd in de schaduw van die van zustermerk JBL te staan. Dat is spijtig, want zoals we al zagen bij de voorgaande Citation-reeks legt Harman Kardon heel eigen klemtonen. Op vlak van design bijvoorbeeld. Dit voorjaar bracht Harman Kardon twee nieuwe Dolby Atmos-soundbars uit, de Enchant 1100 en de Enchant 900. Die typenaam werd vroeger wel eens gebruikt voor ‘domme’ soundbars, maar nu hangt het op soundbars die stiekem de opvolgers van de Harman Kardons gewaardeerde Citation-producten zijn. Dat wil zeggen: het zijn soundbars met veel streamingopties, ondersteuning voor Dolby Atmos, en klaar voor multiroomgebruik via Chromecast of AirPlay 2. De Citation-familie omvatte meer dan soundbars en dat is ook hier het geval. Je kunt ook Enchant Speaker kopen die je als Sonos Era 100-alternatief los kun gebruiken of als achterspeaker kunt toevoegen aan een Enchant-soundbar. Een Enchant-subwoofer is dan weer beschikbaar als je een soundbar (of een paar Enchant Speakers) wil voorzien van betere, diepere bassen.

In deze review zoomen we in op de Enchant 900, een compactere soundbar die voor 499 euro in de winkel ligt. Het is de opvolger van de Citation MultiBeam 700, een toestel dat bij een eerdere test heel goed werd bevonden. Een nieuwigheid is dat je de Enchant 900 desgewenst kunt uitbreiden met een subwoofer of twee draadloze speakers die je achter de sofa parkeert. Dat kan ook op een later moment, maar hoeft ook niet per se. In deze review kijken we vooral naar de standalone gebruik, maar voegen we ook de Enchant Sub en Enchant Speakers toe in een latere fase.