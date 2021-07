Waar plaats je een subwoofer?

Zoals gezegd is er vaak een samenspel tussen de lage bastonen en de vorm van je kamer. Er kan bijvoorbeeld een kamermode ontstaan, waarbij een bepaalde basgolfvorm tussen de muren of grond en plafond ontstaat. Hierdoor wordt net die frequentie (en soms: zijn meervouden) enorm versterkt, waardoor het enorm overheerst. Een ander probleem zijn ‘dead points’, plaatsen waar net een frequentie wordt weggedrukt zodat de bassen dun klinken. Ook kan er interactie zijn met de achterliggende muur of een hoek. Hierdoor kunnen de bassen krachtiger maar ook minder gedetailleerd overkomen. Bij surround is dat nog een trucje dat je kunt toepassen, bij muziek is het wat ons betreft een minder goed idee. Maar probeer het zeker.

De interactie met de muur is sterker bij ‘open’ subwoofers met een basreflexopening in een bepaalde richting. Gesloten subs hebben er minder last van, maar kunnen vaak niet de diepste ultrabassen produceren.

In principe zijn bassen omnidirectioneel en zou je onder 80 Hz niet kunnen merken waar de speaker staat. Die 80 Hz is een THX-norm en dus vooral voor homecinema bedacht. Maar het is wel goed om hiermee te experimenteren, want in de praktijk kan het toch wat anders uitdraaien. Een plaatsing achter je bijvoorbeeld, kan bij een 2.1-opstelling voor muziek toch niet correct klinken omdat er een faseverschil is. Mogelijk kun je dat rechttrekken met de fase-knop op de sub, maar wellicht niet.

Voor het vinden van de correcte plaats voor je sub wordt de ‘subwoofer crawl’ voorgesteld. Plaats de subwoofer even op je zitplaats, speel muziek met luide bassen af, en kruip rond terwijl je luistert naar de bastonen. Op de plaats waar ze het best klinken, zowel qua detail als strakheid, daar hoort je subwoofer thuis.