Tips voor het kiezen, kopen en plaatsen van een subwoofer

Kies de juiste crossover

Het punt waarop de subwoofer stopt met werken en de andere speakers het overnemen moet je goed kiezen. Te hoog, en je gaat bepaalde klanken merkbaar uit je subwoofer horen komen. Dat ondermijnt het stereo- of surroundbeeld. Te laag, en je zit met een ‘gat’ tussen wat je speakers kunnen weergeven en wanneer je subwoofer begint.

Het crossover-punt laat je best bepalen door je AV-receiver, bij een stereoversterker moet je kijken naar het frequentiebereik van je stereospeakers. Een vuistregel: laat de sub alles overnemen rond 80 Hz, zelfs al kunnen die vloerstaanders nog lager. Idealiter werk je wel met een versterker die beschikt over een high-pass-filter waarmee je zorgt dat die lagere frequenties niet langer naar je stereospeakers worden gestuurd. Is er geen instelling om dit te doen, dan experimenteer je best wat met de crossover. Het kan namelijk dat je de crossover op de sub lager moet instellen om te voorkomen dat een bepaalde lage frequentie die uit de stereospeakers komt dezelfde frequentie uit de sub tegenwerkt – waardoor je paradoxaal genoeg net minder bas ervaart.

Bij boekenplankspeakers kan het zijn dat je de subwoofer toch hoger dan 80 Hz moet inregelen, omdat de kleine speakers niet zo laag kunnen. Het is dan zeker aan te raden om de sub vooraan in de kamer te plaatsen.