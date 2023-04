Zo koop je de robotstofzuiger die bij je past

Je hebt geen groot budget

Een robotstofzuiger kan zomaar 300 tot 500 euro kosten en dat is erg veel geld. Gelukkig zijn er ook varianten die voor een aanzienlijk kleiner prijsje in de winkels liggen. Eufy heeft veel goedkopere robotstofzuigers dan de meeste concurrenten, zoals de G10 of de 35C. Een ander goedkoop model, die zelfs onder de 100 euro is, dat is de Medion MD 18600, een robotstofzuiger die niet zo slim is en niet kan dweilen of met een app kan verbinden, maar die je gewoon kunt aanzetten waarna hij door je kamer heen knalt.

Meer informatie

Wil je weten wat wij een goede koop vinden? Lees dan ons artikel ‘De beste robotstofzuigers van dit moment’.