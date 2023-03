De Roomba Combo i8+ is zowel een robotstofzuiger als een dweilrobot. Met de extra Roomba Combo Bin is de robot gemakkelijk te veranderen van een stofzuiger voor alle vloeren naar een stofzuiger en dweil voor harde vloeren. De robot detecteert de Roomba Combo-opvangbak automatisch als het tijd is voor een combineerde schoonmaak. De Roomba Combo i8+ robotstofzuiger en dweilrobot biedt 10x zoveel zuigkracht als de vorige generatie en beschikt over iRobot OS dat jouw huis en routines leert kennen.

Wil je het hele huis laten stofzuigen inclusief vloerkleden en tapijt en is dweilen niet nodig? Kies dan voor ‘alleen stofzuigen’ met de standaard opvangbak van de Roomba Combo i8+. Kunnen de harde vloeren wel een grondige schoonmaakbeurt gebruiken? Plaats dan de meegeleverde Roomba Combo-opvangbak in de robot. De robot weet nu dat als het tijd is om zowel te stofzuigen als te dweilen. De Roomba Combo i8+ kan tot 55 m² dweilen. Hij gebruikt herbruikbare, wasbare dweilpads die minstens 30 keer meegaan. Het apparaat leegt zichzelf in de Clean Base Automatic Dirt Disposal in een AllergenLock zak waardoor jij zo’n 60 dagen niet hoeft om te kijken naar de Roomba Combo i8+.

Voor een intelligente schoonmaakbeurt met iRobot OS leert de Roomba Combo i8+ de indeling van je huis door Imprint Smart Maps te maken. Een taak kan gestart worden via de iRobot Home-app of met een commando, mocht je een spraakassistent in huis hebben. ‘No Mop Zones’ kunnen worden ingesteld om ruimten uit te sluiten waar niet gedweild mag worden. Je kan kamers een naam geven, maar ook specifieke plekken in een kamer zoals “de speelhoek” of “de zithoek”. Zo kies je ervoor dat de robot niet het vloerkleed dweilt tijdens de (stofzuig- en) dweilbeurt bij de bank, maar na een filmavond wel de popcorn rond de bank opzuigt tijdens zijn schoonmaakronde.

De Roomba Combo i8+ robotstofzuiger en dweilrobot met Clean Base Automatic Dirt Disposal is vanaf vandaag te koop in Nederland voor 799 euro. De Roomba Combo i8+ robotstofzuiger en dweilrobot is ook zonder Clean Base te koop en kost 599 euro.