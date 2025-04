De body

Het camerahuis is typisch Nikon. Behoorlijk wat externe bedieningstoetsjes en wieltjes maar wel lekker intuïtief in te stellen. Letterlijk in het oog springt de voortreffelijke black-out vrije kleurenzoeker (EVF) met wel 576.000.00 pixels en een ververssnelheid van 120 fps. De helderheid bedraagt maar liefst 4.000 nits. Nog mooier is het DCI-P3 gamma (HLG) dat de kleuren bij video en foto heel natuurgetrouw in de zoeker brengt. Heel fijn om in de praktijk mee te werken.

De interne beeldstabilisatie is tweeledig: een optische (IBIS) met 8 stops over 5 assen. En een elektronische vibratie reductie (E-VR). Die vibratiereductie stabiliseert het gebied om het actieve scherpstelpunt. In de praktijk werkt het allemaal heel goed bij zowel lange brandpunten als lage sluitertijden.

De AF met AI ondersteunde beeldherkenning en tracking werd opnieuw verder verbeterd (ten opzichte van de Z6II). Daarmee behoort deze hybride systeemcamera tot de top in zijn klasse. Z9-techniek in de Z6III maar nipt onder de AF van de Z8. Sport, dieren, actie en flitsende videoreportages, de AF van de Z6III zal je niet teleurstellen.

Bij 3D tracking druk je de ontspanknop of AF-On-toets half in en de camera houdt alles onder het ingestelde focuspunt continu scherp. De AI herkent mens (gezichten, ogen, figuren), dier (honden, katten, vogels), voertuigen, treinen, fietsen en vliegtuigen.

Aan boord zijn een mechanische en een elektronische sluiter. Mechanisch haal je snelheden tot 14 fps. De e-shutter biedt snelheden tot maximaal 20 fps en 1.000 RAW-bestanden. De e-synchronisatietijd voor flits is 1/60 seconde. Dat komt door de partially stacked sensor. Een volledig gestapelde CMOS-sensor is in deze circa viermaal sneller. Opslag van de geschoten bestanden gaat op CFExpress en XQD/SD UHS-II geheugenkaarten. Vermeldenswaard zijn verder, een fullsize HDMI-. Connector, wavevormmonitoren, de Nikon Imaging Cloud Service, een EN-EL15 c LithiumIon accu goed voor 360-400 foto’s of een dik uurtje video en een goede bedieningsapp voor de smartphone.

Het ontwerp is behoorlijk robuust en weersbestendig. Nikon past hier magnesium en thermoplastic toe. De echte topcamera’s van Nikon kunnen meer hebben doch de ZIII is beslist tegen een stootje, plensje of stofvlaag vervaart. Optioneel is er een batterygrip MB-N14 leverbaar met verticale bedieningsopties en plaats voor twee extra accu’s.