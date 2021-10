Nieuwe Instant Pot is slim en met een app te bedienen

De Instant Pot is wellicht niet bij iedereen even bekend, maar dit apparaat is in de keuken ongekend populair. Het combineert verschillende apparaten als een rijstkoker, eierkoker, slow cooker, stomer, pressure cooker, airfryer en zelfs de oven in één en hetzelfde apparaat. Je kunt er zelfs yoghurt mee maken. Eigenlijk kun je er vrijwel alles mee. Vandaag is er een nieuwe versie verschenen met de naam Instant Pot Pro Plus 6-quart Smart Multi-Cooker.

De nieuwe Instant Pot is ‘fully connected’ zoals de fabrikant het zelf noemt. Je kan deze multicooker via wifi aan je netwerk hangen en volledig bedienen met de Instant Brands Connect-app. Via de app heb je toegang tot meer dan 800 verschillende recepten. Kies het recept wat je wilt maken en het apparaat wordt via de app geprogrammeerd met de juiste instellingen. Het vertelt je precies wanneer je welke ingrediënten moet toevoegen of welke andere handelingen je op welk moment moet ondernemen. Je kunt dit slimme model zelf via de app aan- en uitzetten, de timer bekijken en de voortgang bekijken. De nieuwe slimme multicooker is uitgerust met een groot lcd-scherm en een dikke aluminium behuizing om de warmte beter binnen te houden en te verdelen.

Prijs en beschikbaarheid

De Instant Pot Pro Plus 6-quart Smart Multi-Cooker is per direct beschikbaar via onder andere Amazon.com. Alhoewel de domme varianten ook in Europa via Amazon verkocht wordt is dit nieuwe slimme model nog niet beschikbaar via de Europese websites. Hopelijk komt dat nog. De verkoopadviesprijs in dollars is 169,99. Bekijk de nieuwe slimme multicooker op de officiële website.