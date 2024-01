JBL heeft tijdens de CES 2024 in Las Vegas drie nieuwe draagbare speakers gelanceerd. Het gaat om de de JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 en JBL Go 4. Naast beter geluid krijgen de speakers ondersteuning voor Auracast. Bluetooth Auracast is onderdeel van de Low Energy Audio-extensie die in 2022 gelanceerd werd voor het Bluetooth-protocol. Hiermee wordt het mogelijk om een ongelimiteerd aantal Auracast compatibele ontvangers te koppelen aan een Auracast-signaal van een Auracast-zender. Simpel gezegd; je kunt een onbeperkt aantal compatibele Bluetooth-headsets of -speakers koppelen aan een bron die Auracast ondersteunt.

Alle drie de nieuwe luidsprekers zijn uitgerust met Bluetooth v5.3 met LE-audiomogelijkheden, hebben een IP67-classificatie voor water- en stofdichtheid, en bieden de mogelijkheid om meerdere luidsprekers aan te sluiten via Auracast.

Dit is de JBL Xtreme 4

De JBL Xtreme 4 is de grootste speaker van de drie nieuwe modellen. Het beschikt over een krachtige batterijcapaciteit, die tot 24 uur meegaat. Bovendien fungeert het als een handige powerbank om onderweg je smartphone en andere apparaten op te laden. De vervangbare batterij verlengt de levensduur van de luidspreker nog meer.

Dit is de JBL Clip 5

De JBL Clip 5 neem je gemakkelijk mee dankzij de karabijnhaak. Deze heeft dit keer een nog grotere openeing waardoor je deze makkelijk vast kunt klikken. Volgens JBL levert deze bluetoothspeaker geluid van topkwaliteit met een hoger driververmogen. Dit moet gestroomlijnd geluid en een consistente bas leveren. De speeltijd is maximaal twaalf uur.

Dit is de JBL Go 4

Dit is de kleinste speaker van de drie. De bas is krachtiger en het geluid robuuster dan bij de voorganger. Dit model neem je door het compacte formaat gemakkelijk overal mee naartoe. Je hebt een afspeeltijd van maximaal zeven uur en je kunt kiezen uit zes kleuren.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Xtreme 4 is beschikbaar vanaf maart voor 349,99 euro. De JBL Clip 5 komt in mei voor 69,99 euro en de JBL Go 4 in april voor 49,99 euro. Kies uit de kleuren camo, rood, paars, grijs, blauw en zwart voor de Clip 5 en Go 4. De JBL Xtreme 4 zal verkrijgbaar zijn in blauw, camo en zwart.