JBL lanceert Xtreme 5 en Go 5 bluetoothspeakers

JBL pakt niet alleen groot, maar ook klein uit. Het merk lanceert namelijk de vijfde generatie van de grootste én van de kleinste bluetoothspeaker in het assortiment. De JBL Xtreme 5 en de JBL Go 5 zijn de nieuwe modellen en zijn voorzien van een fris design, ambient edge lighting en voller, gedetailleerde geluid.

Dit is de JBL Xtreme 5

De JBL Xtreme 5 beschikt nu over AI Sound Boost en Smart EQ Mode voor een vol en krachtig geluid. Dit levert een 10 procent diepere bass en meer volume op. Het nieuwe akoestische ontwerp met dubbele tweeters, een subwoofer en extra power levert volgens het merk meeslepend geluid zonder vervorming. Dankzij Smart EQ herkent kunstmatige intelligentie wat je luistert en past automatisch de instellingen aan om het beste geluid te leveren. JBL Edge Light UI laat je kiezen uit zes ambient light-modi om het muziekfeest ook van lichteffecten te voorzien. De speaker heeft 24 uur afspeeltijd plus vier uur extra met Playtime Boost EQ. Er is ook ondersteuning voor Auracast en een lossless audio-verbinding via usb. De speaker is verder IP68 stof- en waterbestendig.

Dit is de JBL Go 5

De kleinste speaker in het assortiment is nu voorzien van AirTouch. Houd simpelweg twee Go 5-modellen tegen elkaar aan en ze worden automatisch gekoppeld voor echt stereogeluid. Dit model is verbeterd met Legendary JBL Sound voor een diepere bass. Ook dit model beschikt over de lichteffecten en Auracast. Middels Auracast kun je makkelijk meerder JBL-speakers die Auracast ondersteunen met elkaar koppelen. De JBL Go 5 gaat acht uur mee met twee uur extra via Playtime Boost EQ. Ook deze speaker is IP68 stof- en waterbestendig.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL Xtreme 5 is per direct verkrijgbaar in de kleuren Black, Blue en Camo voor 349,99 euro. De JBL Go 5 is ook vanaf nu verkrijgbaar in zeven verschillende kleuren met een adviesprijs van 49,99 euro.