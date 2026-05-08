The New Sound viert tweejarig bestaan met avond vol muziek

Audioplatform The New Sound met het kantoor en showroom in Den Haag viert het tweejarig bestaan met een ontspannen avond waar ook jij deel van uit kunt maken. Op zaterdag 13 juni kun jij aanwezig zijn bij een unieke avond vol live muziek, sfeer en beleving in Theater Dakota in Den Haag. De deuren openen om 19.00 uur en tickets zijn geheel gratis! Wees er echter wel snel bij, want er zijn maar 172 tickets beschikbaar.

The New Sound zet samen met een aantal artiesten een unieke muzikale ervaring voor je neer. Het wordt geen standaard feestje, maar een ontspannen avond waarin muziek centraal staat. De artiesten nemen je mee in een live muzikale beleving van ongeveer 45 minuten. Je krijgt een drankje aangeboden, maar het staat je uiteraard vrij om zelf extra aan de bar te bestellen. Op het event krijg je ook een voucher die in te wisselen op een deel van de collectie van The New Sound.

De Sennheiser HE 1 ervaren

Daarnaast viert The New Sound tijdens deze avond ook de samenwerking met Sennheiser en dat op een wel heel bijzondere manier. Tijdens het event staat namelijk de legendarische Sennheiser HE 1 speelklaar. Voor veel muziekliefhebbers is dit dé ultieme hoofdtelefoonervaring en misschien wel één van de meest indrukwekkende audioproducten ooit gemaakt.

Tijdens het event krijg je de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe dit klinkt. In principe krijgt iedereen ongeveer vijf minuten luistertijd zodat zoveel mogelijk bezoekers aan bod komen — al gaat daar natuurlijk niemand met een stopwatch naast staan. Het draait tenslotte om de ervaring. En hem bestellen mag uiteraard ook.

Waar?

Theater Dakota

Zuidlarenstraat 57

2545VP Den Haag

Wanneer?

13 juni om 19.00 uur

Bestel je tickets op de website van The New Sound.

Over The New Sound

Bij The New Sound draait het om beleving. Of je nu ontspant met je favoriete muziek of helemaal opgaat in een filmavond — The New Sound helpt je aan een audio-oplossing die past bij jouw lifestyle. Met passie en kennis maakt The New Sound de wereld van geluid toegankelijker, zodat jij er volop van kunt genieten.