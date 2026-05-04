De wederopstanding van de derde dimensie: Komt de 3DTV weer terug?

Het was een van de grootste hypes van het vorige decennium, om vervolgens geruisloos uit de huiskamer te verdwijnen: de 3D-televisie. De onhandige brillen, de vermoeide ogen en de beperkte kijkhoeken zorgden ervoor dat de consument de techniek massaal de rug toekeerde. Maar als we de recente publicaties in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature mogen geloven, staat de derde dimensie aan de vooravond van een comeback.

De ‘Metalens’: De ontbrekende schakel

Samsung Research heeft, in samenwerking met de Koreaanse Postech universiteit, een technologie ontwikkeld die de fundamentele problemen van 3D-schermen lijkt op te lossen. De kern van deze innovatie is een zogenaamde ‘metasurface lenticular lens’ (MLL). Dit is een ultradunne lens die door middel van elektrische spanning razendsnel kan wisselen tussen een holle en bolle staat.

Voorheen moesten gebruikers kiezen: of een scherm was geoptimaliseerd voor 2D, of het was een specifiek 3D-scherm met vaak een lagere resolutie en beperkte helderheid. Dankzij de nieuwe ‘switchable’ metalens kan een display nu naadloos overschakelen van haarscherpe 2D-kwaliteit naar meeslepende 3D, zonder dat de beeldkwaliteit inlevert.

Geen brillen, meer kijkers

Een van de grootste struikelblokken van eerdere ‘glasses-free’ pogingen was de kijkhoek. Vaak moest de kijker exact op één punt voor de tv zitten (de ‘sweet spot’) om het effect te zien. De nieuwe MLL-technologie verruimt deze kijkhoek naar maar liefst 100 graden. Dit maakt het voor het eerst mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd naar hetzelfde 3D-scherm kijken zonder dat het beeld vervormt of het diepte-effect wegvalt.

Bovendien maakt de techniek een einde aan de afhankelijkeid van complexe ‘eye tracking’ camera’s die we zien in de huidige generatie 3D-monitoren. Door gebruik te maken van polarisatie – de richting waarin licht trilt – kan het scherm het diepte-effect veel natuurlijker en efficiënter genereren. Samsung spreekt dan ook van een absolute doorbraak.

Wanneer staat hij in de huiskamer?

Hoewel de techniek al succesvol is geïntegreerd in een OLED-paneel op smartphone-formaat, is de weg naar de grote 75-inch huiskamer-tv nog niet direct klaar. Samsung richt zich in eerste instantie op smartphones, tablets en zakelijke toepassingen zoals medische beeldvorming.

Echter, de ambitie om 3D te reanimeren is overduidelijk. Met de belofte van 120 3D-games in 2026 en de integratie van deze nieuwe lenzen in de superieure OLED-panelen, legt Samsung het fundament voor een herintroductie. De vraag is niet langer óf de techniek werkt, maar of de consument bereid is de derde dimensie een tweede kans te geven. Met de belofte van ‘geen bril’ en ‘geen compromis in kwaliteit’ zijn de kaarten ditmaal in ieder geval een stuk gunstiger geschud.

