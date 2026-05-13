Samsung brengt nieuwe tv-series met ingebouwde AI-assistent naar de Benelux

De centrale spil in de nieuwe modellen is de Vision AI Companion (VAC). Dit is een ingebouwde assistent die platformen zoals Bixby en Microsoft Copilot direct naar het scherm brengt. De software helpt niet alleen bij het zoeken naar media, maar kan ook gekoppeld worden aan huishoudelijke diensten, zoals applicaties voor maaltijdplanning en recepten.

Beeld- en geluidstechniek voor sport en film

Voor het verbeteren van lagere resoluties maakt de fabrikant gebruik van AI Upscaling Pro, een techniek die beelden in realtime opschaalt. Specifiek voor sportuitzendingen is er de AI Soccer Mode, die de bewegingen van de bal vloeiender moet maken en het stadiongeluid aanpast. Met de bijbehorende AI Sound Controller Pro kunnen kijkers de verhouding tussen het commentaar en het omgevingsgeluid van het publiek zelf handmatig finetunen.

Op het gebied van hardware zijn de belangrijkste ontwikkelingen verdeeld over drie segmenten:

Micro RGB: Het absolute topsegment maakt gebruik van microscopisch kleine leds (kleiner dan 0,1 mm) voor een nauwkeurige aansturing van kleur en contrast.

OLED (S99H, S95H en S90H): Deze reeks is voorzien van een anti-reflectielaag (Glare Free) en heeft een herzien ontwerp met een metalen afwerking, waarbij het scherm optisch lijkt te zweven.

Mini LED (M70H, M80H en de 100-inch M90H): Om de techniek naar een breder publiek te brengen, introduceert Samsung toegankelijkere Mini LED-modellen die uitgerust zijn met een snellere processor voor gaming en actiebeelden.

Lifestyle-modellen en geluidssystemen

Voor gebruikers die de televisie in het interieur willen integreren, is de designtelevisie The Frame Pro (LS03HW) vernieuwd. Dit model maakt gebruik van de Neo QLED-techniek en een mat scherm dat reflecties minimaliseert voor een papierachtige weergave van kunstwerken. Kabels worden weggewerkt via een draadloze verbindingsbox (One Connect).

Gelijktijdig worden er nieuwe geluidssystemen uitgebracht. Het topmodel soundbar, de HW-Q990H, beschikt over een techniek die stemmen en dialogen virtueel naar het midden van het scherm verplaatst. Daarnaast komen er compacte designluidsprekers beschikbaar onder de naam Music Studio, ontworpen in samenwerking met ontwerper Erwan Bouroullec.

Beschikbaarheid en adviesprijzen

De uitrol van de nieuwe modellen gebeurt in fasen tussen mei en juli 2026. De gratis streamingdienst Samsung TV Plus blijft standaard ingebouwd en geselecteerde modellen bieden vanaf dit jaar ook ondersteuning voor Google Cast en Google Photos.

De vanafprijzen per categorie: