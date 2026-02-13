Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #7 – Roofman, Predator en Bob Marley

13 februari 2026 2 Minuten 0 Reacties
roofman

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Amazon Prime Video Netflix Videoland Disney

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

Bob Marley: One Love (Netflix en Videoland)

Bob Marley’s muziek ken je, maar wat weet je over zijn leven en zijn doelen? In de film One Love speelt Kingsley Ben-Adir de Jamaicaanse reggae-artiest. Hoe hij in Jamaica leefde, maar vooral hoe hij naar Engeland ging en uiteindelijk ook in Afrika heel belangrijk werk verrichte. De film is in samenwerking gemaakt met de nabestaanden van Marley. 

Predator: Badlands (Disney+)

Het is de toekomst, het is een afgelegen planeet en een jonge Predator is verstoten door zijn clan. Deze Predator is gespeeld door Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Hij sluit hierop een bondje met Thia, gespeeld door Elle Fanning, om zo op zoek te gaan naar de ultieme tegenstander. Daarbij komen ze ook nog een sheriff, een survivalexpert en migranten tegen, dus het is een kleurrijk gezelschap in het niemandsland ver van aarde. Het is weer een nieuw deel in het universum van Predator en deze film is nu op Disney+ te zien.

Stargate SG-1 (Prime Video en Netflix)

Sci-fi-serie Stargate is iconisch en voor wie het nooit gezien heeft, kun je nu 10 seizoenen lang kijken op Netflix. Het is ook op Prime Video te zien. SG-1 is een eliteteam van de luchtmacht en die moeten de melkweg verkennen en zorgen dat buitenaardse bedreigingen niet de overhand krijgen. Stargate heeft toegang tot een netwerk van buitenaardse apparaten en dat is op verschillende planeten te vinden. Tijd voor meer onderzoek dus.

Bring Her Back (Netflix)

Als een broer en zus naar een afgelegen huis verhuizen en een nieuwe pleegmoeder krijgen, dan blijkt dat die pleegmoeder er nogal een vreemd verleden op nahoudt. Hoewel: in hoeverre is het het verleden? De twee zien een verschrikkelijk ritueel voor hun ogen voltrekken en ontdekken dan dat ze helemaal verkeerd terecht zijn gekomen. Een horrorfilm met onder andere Billy Barratt, Sally Hawkins en Mischa Heywood.

Roofman (Prime Video)

Channing Tatum speelt in Roofman een worstelvader die als bijnaam Roofman heeft. Hij moest de gevangenis in omdat hij via daken inbrak bij McDonald’s-filialen, maar zijn nieuwe troef is Toys R Us, waar hij maanden lang ‘woont’. Als een gescheiden moeder voor hem valt, dan wordt het echter steeds moeilijker om zijn geheime leven stil te houden. Wordt hij toch nog door zijn verleden ingehaald, of komt Roofman er ditmaal wel mee weg?

