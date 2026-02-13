Streamingtips #7 – Roofman, Predator en Bob Marley

Predator: Badlands (Disney+)

Het is de toekomst, het is een afgelegen planeet en een jonge Predator is verstoten door zijn clan. Deze Predator is gespeeld door Dimitrius Schuster-Koloamatangi. Hij sluit hierop een bondje met Thia, gespeeld door Elle Fanning, om zo op zoek te gaan naar de ultieme tegenstander. Daarbij komen ze ook nog een sheriff, een survivalexpert en migranten tegen, dus het is een kleurrijk gezelschap in het niemandsland ver van aarde. Het is weer een nieuw deel in het universum van Predator en deze film is nu op Disney+ te zien.