Insta360 kondigt vernieuwde GO 3S actiecamera aan

De Insta360 GO 3S is met een formaat van 25,6×54,4×24,8mm en een gewicht van 39 gram een zeer compacte en lichte actiecamera. Het nieuwe model biedt opnamen in een resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels, met maximaal 30 frames per seconde.

De camera heeft een 310mAh accu meegekregen, wat bij full hd-opnamen voor een accuduur van ruim een half uur moet zorgen. Je kunt de camera onder water gebruiken en de bediening vindt plaats middels knoppen op de behuizing of gebaren.

De Insta360 GO 3S wordt met dezelfde Action Pod geleverd als de voorganger. De oplaadcase heeft een accu van 1270mAh en klanten kunnen de S-variant eventueel zonder Action Pod aanschaffen, aangezien deze compatibel is met die van de reguliere GO 3.

De camera heeft een adviesprijs van 400 euro meegekregen.