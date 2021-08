SmartThings Edge gaat automatiseringen lokaal uitvoeren

Samsung is hard aan het werk om het SmartThings-platform verder te verbeteren. Eerder al werd de app van een verbeterde user interface en een schoon uiterlijk voorzien. Daarna werd SmartThings Energy gelanceerd waarmee gebruikers het energieverbruik kunnen monitoren. Dit keer is het de beurt aan een update genaamd SmartThings Edge, alhoewel gebruikers daar op het eerste gezicht weinig van zullen merken.

SmartThings Edge brengt een nieuwe hubarchitectuur waarmee kernfunctionaliteiten lokaal zullen worden uitgevoerd in plaats van dat deze verwerkt worden via de cloud. Dit moet zorgen voor betrouwbaardere, snellere en veiligere ervaringen met het platform, zo staat aangegeven op de SmartThings Blog. Gebruikers zien geen veranderingen binnen de app, maar aan de achterkant moet er veel veranderen om de gebruikerservaring veel soepeler te maken.

SmartThings Edge opent de deuren naar andere protocollen

De nieuwe technologie moet bijvoorbeeld automatiseringen voortaan lokaal gaan uitvoeren. Dit komt niet alleen de snelheid ten goede, maar zorgt er ook voor dat dit niet via de cloud uitgevoerd hoeft te gaan worden. Rechtstreeks vanaf de hub dus, waardoor ook de betrouwbaarheid zal verbeteren. SmartThings Edge is compatibel met de SmartThings Hub versie 2 en 3 en de nieuwe hubs van Aotec. Gebruikers kunnen met de nieuwe update ook integraties met Zigbee, Z-Wave en LAN gaan uitvoeren. Later volgens er meer protocollen, zoals bijvoorbeeld Matter. Matter moet de nieuwe smarthomestandaard worden binnen de smarthome-wereld.