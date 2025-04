Nintendo Switch 2 krijgt groter scherm en nieuwe Mario Kart

We wisten al een tijdje dat Nintendo aan het werk was met de opvolger van de Nintendo Switch, maar gistermiddag werd de nieuwe spelcomputer dan ook daadwerkelijk gepresenteerd. De Nintendo Switch 2 komt op 5 juni uit voor 470 euro.

Groter scherm

De nieuwe spelcomputer gaat er flink op vooruit met krachtigere hardware, maar blijft trouw aan het handheld-principe met een bijbehorend dock om de console aan de tv te koppelen.. Hierdoor kan de spelcomputer via het dock naar je tv nu eindelijk 4K-beelden (met HDR) door laten geven. Speel je in handheld, dan heb je een 7.9-inch scherm met een resolutie van 1080p. Dat is een flink stuk groter dan het display van 6.2-inch van de voorganger en ook twee keer zoveel pixels. Het gaat hierbij om een lcd-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz.

De Nintendo Switch komt opnieuw met de Joy-Cons, maar deze controllers kun je dit keer ook als muis gebruiken. Tevens krijgt de spelcomputer direct 256 GB aan opslaggeheugen, is er een usb-c-aansluiting en is GameChat een nieuwe functie waarmee je direct kan chatten met je medespelers. Hiervoor verschijnt zelfs een nieuwe knop op de Joy-Con rechts.

Nieuwe Mario Kart

Wat is een spelcomputer zonder games? Nintendo heeft gelijk een serie nieuwe games aangekondigd waaronder het nieuwe Mario Kart World. Dit spel komt direct bij lancering uit. Ook mag je een nieuwe Donkey Kong verwachten. Ook spellen van andere ontwikkelaars verschijnen bij lancering, zoals The Duskbloods, maar ook eerder verschenen spellen op andere spelcomputers als Star Wars Outlaws en Elden Ring komen naar de Nintendo Switch 2. Ook oudere games van de eerste Nintendo Switch worden van een update voorzien voor de Nintendo Switch 2. Op 5 juni kun je met de nieuwe spelcomputer van Nintendo aan de slag voor 470 euro.