Netflix toont nieuwe look voor app op tv’s

Een belangrijk onderdeel van de update is dat Netflix de signalen die ze gebruiken om je aanbevelingen te doen, gaat verbeteren. Dit betekent dat de suggesties die je krijgt hopelijk beter aansluiten bij wat je echt graag kijkt. Daarnaast introduceert Netflix labels die je direct laten zien waarom een bepaalde titel populair is of nieuw is toegevoegd. Denk hierbij aan aanduidingen als “onlangs toegevoegd” of “#1 in tv-shows”. Deze labels kunnen je helpen sneller een keuze te maken uit het grote aanbod.

Verder is de nieuwe interface zo ontworpen dat het in de toekomst makkelijker wordt voor Netflix om andere soorten content te tonen, zoals live-uitzendingen of games, direct in het overzicht waar je normaal gesproken films en series vindt. Dit wijst erop dat Netflix mogelijk plannen heeft om in de toekomst meer diverse content aan te bieden via de app.

Tot slot is er aandacht besteed aan het algemene ontwerp van de app. Netflix wil dat de interface er eenvoudiger en overzichtelijker uitziet, zodat je niet overweldigd wordt door het aanbod en makkelijker kunt navigeren. Netflix heeft de nieuwe interface al een tijdje getest met een selecte groep gebruikers en rolt de update nu stapsgewijs uit. Het kan dus even duren voordat je de nieuwe look op jouw tv ziet.