Geld besparen op je energierekening met SmartThings Energy

SmartThings Energy lanceert binnen de SmartThings-app en moet de gebruiker controle geven over het energieverbruik van de aangesloten apparaten. Op dit moment werkt het alleen bij (de meeste) Samsung Home Appliances en bij HVAC-producten. Op een later moment wil Samsung de functie ook naar Works With SmartThings-producten van andere fabrikanten gaan brengen. Voor nu brengt SmartThings Energy je drie nieuwe functies, namelijk Monitor, Discover en Save.

Monitor, Discover en Save

Monitor laat je het energieverbruik van je aangesloten producten monitoren. Je kunt het energie- en waterverbruik bekijken van een enkel apparaat, maar ook het totaal van alle aangesloten producten. Je kunt de data vergelijken met je doelen en met het verbruik in eerdere maanden.

Via Discover krijg je grafieken en tabellen te zien van het energieverbruik. De app geeft je tips hoe je nog meer op het verbruik kunt besparen, zoals het wisselen naar een eco-programma voor je wasmachine.

Save tenslotte zorgt voor notificaties. Je krijgt een waarschuwing wanneer je teveel energie verbruikt. Zo kun je een notificatie krijgen wanneer een apparaat nog ingeschakeld is terwijl je zelf niet meer thuis bent of wanneer je meer energie verbruikt dan je ingestelde doelen. Bekijk meer informatie over SmartThings Energy via de blog van SmartThings.

