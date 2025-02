Aqara Camera Hub G5 Pro: meer dan een beveiligingscamera (ADV)

Zeer complete beveiligingscamera

De Aqara Camera Hub G5 Pro is allereerst natuurlijk een beveiligingscamera voor buiten (binnen kan natuurlijk ook). Voorzien van een 4 megapixelcamera (2.688 bij 1.520 pixels) met True Color Night Vision en AI-mogelijkheden om gezichten en voertuigen te herkennen kunnen gebruikers hun terrein in realtime beveiligen. De camera heeft een brede kijkhoek van 133 graden en dankzij het diafragma van f/1.0 kan de sensor veel licht opnemen. De sensor wordt met grafeen gekoeld, waardoor potentiële inbrekers zelfs in hele donkere nachten van veraf gespot kunnen worden.

De beveiligingscamera is voorzien van een spotlight om inbrekers direct in het zonnetje te zetten. Als dat nog niet genoeg is kun je ook kiezen om het ingebouwde alarm van 100 decibel te gebruiken om inbrekers weg te jagen. Via tweewegcommunicatie kun je spreken met gewenste en ongewenste bezoekers. De ingebouwde NPU kan gezichten en voertuigen onderscheiden en mensen, huisdieren, pakketjes en lensobstructies herkennen. Deze AI-functies werken allemaal lokaal op de camera. Zelfs als het internet uitvalt worden events nog gewoon opgenomen.

Deze beelden worden overigens voorzien van end-to-end encryption voor maximale beveiliging zodat alleen jij je beelden kan bekijken. Je kan de gemaakte video’s lokaal opslaan via ingebouwd eMMC-geheugen van 8 GB of 32 GB en je kan een backup maken op je lokale NAS-systeem, net als op de cloud van Aqara of Apple.