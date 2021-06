Samsung geeft Smartthings-applicatie een verse update

Samsung heeft de SmartThings-app geüpdatet en ruilt de saaie, grijze en aarde-achtige kleuren in voor meer kleur en speelsheid. De nieuwe user interface heeft een fris uiterlijk en moet het bedienen van je smarthome toegankelijker maken. De update is nu beschikbaar voor Android, maar iOS-gebruikers moeten nog even wachten tot ze aan de beurt zijn.

Download de update voor Samsung SmartThings

De oude interface legde de nadruk op de verschillende kamers die een gebruiker aangemaakt heeft. De nieuwe interface concentreert zich op vijf onderdelen binnen de app:

Favorieten: dit is het thuisscherm, waar je je meest gebruikte apparaten en scenes aantreft.

Apparaten: hier tref je alle apparaten in huis aan met ondersteuning voor het smarthomeplatform.

Leven: dit onderdeel biedt toegang tot add-ons voor de dienst.

Automatiseringen: hier regel je alle automatiseringen, volgens het principe van ‘als-dit-dan-dat’. Je stelt dus triggers in en wat het effect van zo’n trigger is.

Menu: voor alle overige onderdelen, die geen eigen ruime hebben.

Verder heeft Samsung niets bekendgemaakt over de update, die het leven van Smartthings-gebruikers een stuk gemakkelijk lijkt te maken. Wellicht is het even wennen nadat je de update gedownload hebt, maar dat is wel vaker het geval wanneer een interface op de schop gaat.

Ondertussen kun je ook een Smartthings-app downloaden voor Windows 10.