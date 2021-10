Samsung SmartThings gaat Matter ondersteunen in het ecosysteem

Matter stond voorheen bekend als Project Chip. Het is een opensource connectiviteitsstandaard voor in een smarthome. De standaard moet ervoor zorgen dat de apparaten in huis perfect op elkaar afgestemd kunnen worden, omdat ze dan als het ware dezelfde taal spreken. Matter is onderdeel van de Zigbee Alliance en heeft dankzij de ontwikkeling van de nieuwe standaard de naam Connectivity Standards Alliance gekregen.

Matter lost eigenlijk een probleem op waar liefhebbers van smarthome al langer tegenaan lopen. Standaarden als wifi, Zigbee, bluetooth, Z-Wave en vele anderen werken vaak niet met elkaar samen. De nieuwe smarthomestandaard moet het smarthomeprobleem, oftewel de gesegmenteerde markt, gaan oplossen. En als we kijken naar het aantal bedrijven dat meedoet met de nieuwe standaard, dan lijkt dat helemaal goed te gaan komen. Amazon, Apple, Google, IKEA, Tuya, Somfy, Signify en vele anderen gaan de nieuwe smarthomestandaard ondersteunen. Daar is Samsung SmartThings nu dus bijgekomen.

SmartThings ondersteunt in 2022 Matter

Straks kan je dus met je Galaxy-apparaten, televisies en Family Hub-koelkasten andere apparaten aansturen die voorzien zijn van het Matter-protocol. SmartThings werkt al met meerdere protocollen, zoals Zigbee en Z-Wave, maar met de toevoeging van de nieuwe standaard kun je straks nog veel meer apparaten opnemen binnen het SmartThings-ecosysteem. De nieuwe smarthomestandaard moet in 2022 beschikbaar zijn.

