Nieuwe uitgave: Digital Movie 164-2025

Røde Wireless GO3 en Pro – De heilige audiograal

Draadloze microfoonsets zijn onmisbaar voor de contentmaker. Of het nu over interviews, videoreportages en documentaires of influencers, YouTubers en vloggers gaat, allen ervaren het gemak en de hoge kwaliteit bij de opgenomen spraak. Bij de recente Røde Wireless Go generatie 3 en Pro gaat het om kraakhelder geluid, een ongekend groot bereik van 260 meter, slimme versterkingstechnologie, 32 floating point en 32 GB interne opslag. In deze review de Røde Wireless GO3, Pro en handmicrofoon Interview GO.

FUJIFILM GFX100RF – Premium middenformaat compactcamera

FUJIFILM houdt wel van het uitblinken in foto/videogenres met hart voor het fotografisch DNA van de gebruiker. Zo ook bij de recente FUJIFILM GFX100RF. Een ware premium middenformaat compactcamera die zijn gelijke niet kent. Ideaal voor hen die het allerbeste uit een compact met intuïtieve hoogwaardige bediening willen halen.

Lipa AD-C1 HDR-AC3 – Leuke 4K instapcamcorder voor een aantrekkelijke prijs

Voor wie is een goedkopere 4K camcorder nu eigenlijk geschikt? Als eerste natuurlijk de startende videofilmer of de hobbyist met een beperkt budget. Verder als een camcorder voor de vakantie en situaties waarbij beschadiging of verloren gaan dreigt. En tot slot Vloggers en jeugdigen die met video willen beginnen. Maar wat doet zo’n budget-camcorder nu eigenlijk in de praktijk? Om deze vraag te beantwoorden een test van de Lipa 4K AD-C1 model HDR-AC3.

Logitech Pebbles 2 Combo – Compact draadloos toetsenbord en muis

Draadloze compacte toetsenborden en muizen zijn handig in de eigen video/fotostudio en voor onderweg. Logitech heeft daarvoor de voordelige combinatie (Combo) van een Pebbles 2 keyboard K380s en mouse M350s. Je kunt beiden in verschillende kleuren en ook los verkrijgen. Heel handig is dat je zowel het toetsenbord en muis op drie verschillende computers, Windows pc’s en Apple Macs kunt gebruiken.

Bowers & Wilkins Px7 S3 – In alle stilte hifi-geluid

Van heel ver is de nieuwe Px7 S3-hoofdtelefoon een kopie van de voorgaande Px7 S2e. Maar Bowers & Wilkins heeft aardig wat verbeterd, zowel qua design als technologie. Nieuwe drivers en vooral sterk verbeterde elektronica moeten deze hifi-centrische draadloze noise-cancellingkoptelefoon nog meer dan ooit onderscheiden van de concurrentie. Lukt dat?

Yashica City 200 – Point to shoot voor generatie Z

Steeds meer gebruikers keren zich af van de smartphone voor de snapshots, vrijetijdskiekjes en zelfs influencershots. Dat speelt niet alleen de geavanceerde maar ook de mini-compactcamera’s in de kaart. De Yashica City 200 is een dergelijke vriendelijk geprijsde allrounder. Heel attractief voor generatie Z en tijdens uitjes, vakanties, citytrips, outdoor of feestjes. Ondanks het miniformaat verrassend scherpe heldere beelden en 4K op 60fps.

Cyberlink Power- en PhotoDirector 24 Ultra – Voordelig video- en foto bewerken 11 Pro mini-PC

De meest hobbymatige videofilmers, vloggers, socialmedia-makers en kleinere professionals zullen genoeg hebben aan een videomontage-systeem dat goede 4K 60Hz content vervaardigt. Hetzelfde geldt voor de fotograaf die wel lekker creatief en een goede afbeelding nastreeft maar de top van Photoshop niet nodig heeft. Dan komen de vriendelijk geprijsde en toch veelzijdige suites zoals Cyberlink Power- en PhotoDirector 24 Ultra in het vizier. En als zulks nog eens op een lekker kleine mini-pc zoals de Beelink ERQ6 6900HX kan, is dat helemaal mooi meegenomen.

DIGITAL PRAKTIJK

Diafragma een Grijs/ND-filters – Reguleren van licht

Nu de dagen weer lengen en de zon hoger aan het zwerk staat komt er steeds meer licht beschikbaar voor video en foto. Vaak is veel licht van harte welkom maar regelmatig is er ook teveel van. Dat heeft gevolgen voor de belichting, scherptediepte, de Bokeh en de combinatie van sluitertijd en beweging. Het diafragma en Grijs/ND-filters kunnen gelukkig dat teveel aan licht reguleren.

Vaardigheden van acteurs

Acteurs dansen, springen, zingen, spreken vreemde talen en hebben allerlei accenten. Al die vaardigheden hebben zij vaak wel moeten leren. Lange dagen trainen onder intensieve begeleiding. Maar bij velen met groot succes!

DIGITAL ACHTERGROND

Gaming op een tv

Gamers weten hoe belangrijk de juiste televisie is voor de ultieme game-ervaring. Waar moet je allemaal op letten?

DIGITAL NIEUWS

Revival van Panasonic 4K Pro(-sumer) camcorders

De handcamcorder met of zonder draagbeugel is weer helemaal in. Bij Panasonic mag met wel vijf nieuwe modellen van een ware en unieke revival gesproken worden. Voor de geavanceerde hobbyist zijn er de HC-X1200, HC-X1600 en HC-X2100. De Pro(-sumer) gebruiker krijgt er de AG-CX20 en AG-CX370 als aantrekkelijke keuzes bij.

