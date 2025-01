Bescherm jouw domein met de Swann MaxRanger 4K (ADV)

Dit is de Swann MaxRanger 4K

De MaxRanger 4K is een beveiligingscamera met een 4K-beeldkwaliteit dankzij Sony STARVIS 4K-sensoren, geïntegreerd zonnepaneel, nachtzicht in kleur, een sirene, spotlight en True Detect+ waarbij kunstmatige intelligentie helpt om personen, voertuigen en pakketten te detecteren.

Daarnaast krijg je een hub meegeleverd met 64 GB opslag. Dit is voldoende om tot 12 maanden aan videoclips van gebeurtenissen op te slaan. Installatie en bediening kan met de Swann Security-app. Tot zover lijkt het gewoon een high-end beveiligingscamerasysteem, maar het echte paradepaardje is het bereik.

Draadloos en flexibel

De MaxRanger 4K maakt gebruik van WiFi HaLow. Dit is een draadloos protocol van de Wi-Fi Alliance dat gebruikmaakt van de 866 MHz-band. Hierdoor heb je een enorm bereik en een veel lager stroomverbruik dat met traditionele wifi. Met tot 10X groter bereik dan reguliere 2.4Ghz wifi signaal. Het systeem is volledig draadloos en biedt een ongeëvenaarde reikwijdte van 250 meter, al is dit in een volledig open veld. In de praktijk komt dit neer op zo’n 100 meter. Plaats de camera’s op de meest strategische locaties, zonder je zorgen te hoeven maken over kabels of stopcontacten. Ook uniek: de backup-batterij in de hub. Hiermee filmt het systeem tot vijf uur door wanneer de stroom is uitgevallen.

Dankzij de geïntegreerde zonnepanelen is de camera volledig zelfvoorzienend en heb je nooit meer omkijken naar batterijwissels. De beveiligingscamera is ontworpen om alle weersomstandigheden te doorstaan. De robuuste behuizing beschermt de camera tegen stof, regen, sneeuw en extreme temperaturen. Je kunt er dus op vertrouwen dat uw camera dag en nacht zijn werk doet, ongeacht het weer.

Alle details haarscherp

Dankzij de ultra HD 4K-resolutie kun je met de Swann MaxRanger 4K zelfs de kleinste details onderscheiden. Van gezichten en kentekens tot verdachte activiteiten, met de MaxRanger 4K mis je niets. De camera is uitgerust met een geavanceerde nachtzichtfunctie, zodat je ook in het donker een scherp beeld krijgt.

De MaxRanger 4K gaat verder dan alleen het vastleggen van beelden. Dankzij de ingebouwde True Detect+ AI-technologie kan de camera onderscheid maken tussen mensen, voertuigen en andere bewegingen. Je ontvangt alleen meldingen wanneer er zich daadwerkelijk iets belangrijks afspeelt, waardoor je tijd en energie bespaart.

Eenvoud in gebruik

De MaxRanger 4K is ontworpen met gebruiksgemak in gedachten. De camera is eenvoudig te installeren en te configureren via de intuïtieve app. Binnen enkele minuten heb je een compleet beveiligingssysteem dat klaar is voor gebruik.

Kortom

De Swann MaxRanger 4K is een goede keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en krachtige beveiligingscamera. Met zijn indrukwekkende reeks functies en lange batterijduur biedt deze camera de ultieme bescherming voor je huis, tuin of landgoed. De Swann MaxRanger 4K in de uitvoering met twee camera’s en de hub heeft een adviesprijs van 579,99 euro.

