Uitnodiging hifi-presentatie Monitor Audio Hyphn op 7 en 8 februari

De Hyphn is de meest creatief ambitieuze, technisch geavanceerde en krachtige luidspreker in de geschiedenis van het bedrijf. Deze luidsprekers, aangesloten op Accuphase, bieden u een compleet nieuwe high-end luisterervaring. In onze high-end studio gaat u als hifi-liefhebber gegarandeerd een bijzondere ervaring opdoen. Mis dit dus niet!

Maar dat is nog niet alles. In onze andere studio’s presenteert Monitor Audio Nederland tijdens de twee bijzondere presentatiedagen nog meer nieuws. Zo kunt u, voor het eerst in de Benelux, kennismaken met de bijzondere Black Edition van de Simply Italy, Triode 25 en S6 buizenversterker van Unison Research, die zal worden gedemonstreerd met de nieuwe Opera Prima V2 en Callas Diva luidsprekers.

Verder zal er aandacht zijn voor enkele andere mooie luidsprekerlijnen, zoals de Monitor Audio Gold Series 6G-Series en de Platinum 3G-Series. Ook de Roksan Caspian 4G geïntegreerde versterker zal te beluisteren zijn. Kers op de taart is een analoge presentatie met de splinternieuwe Transrotor Bellini draaitafel.

Bartolomeo Nasta, mede-eigenaar van Unison Research en Opera, komt deze dagen speciaal naar Poulissen in Roermond. Dit is dé kans om al uw vragen te stellen over deze uitzonderlijke merken, die bekend staan om hun Italiaanse vakmanschap en ongeëvenaarde geluidskwaliteit.

Kom deze high-end luisterervaring beleven op:

Vrijdag 7 februari tussen 14.00 en 18.00 uur en

Zaterdag 8 februari tussen 10.00 en 17.00 uur

De Hyphn zet een nieuwe norm voor wat haalbaar is op het gebied van high-end home audio. Lang en diepgaand onderzoek vormde de basis van dit geheel nieuwe luidsprekerconcept, met constructies zoals nog nooit vertoond. Zo beschikt de Hyphn over een M-Array, een compacte samenstelling van meerdere drivers voor het middenbereik en de tweeter. Er is een doorbraak op het gebied van technologie voor hoog- en midfrequente transducers. De modules hiervoor bevatten vier 8-inch basdrivers.

High-End Studio

Schoenmakersstraat 19, Roermond, www.poulissen.nl