Review: Arlo Essential Indoor Camera – goede camera is te duur

Specificaties en design

De Arlo Essential Indoor Camera is een slimme beveiligingscamera voor in huis en is sinds 1 april verkrijgbaar in ons land. Het neemt beelden op in een 1080p-resolutie en komt met een geautomatiseerd privacyschild. Ben je thuis? Dan wordt de lens afgesloten. Ga je weg? Dan schuift het afdekplaatje voor de lens weg en is de camera actief. De camera biedt tweewegaudio, komt met nachtvisie en geeft je meldingen op je telefoon bij beweging en/of audio-detectie. Ook is er een ingebouwde sirene aanwezig. De camera kun je gemakkelijk verbinden met je wifi-netwerk.

In combinatie met een Arlo Smart-abonnement (je krijgt drie maanden gratis bij aanschaf) worden video’s tot 30 dagen opgeslagen op de cloud, krijg je slimme meldingen, detectie van personen, voertuigen en dieren, pakketdetectie, activiteitszones in de cloud en de mogelijkheid om een vriend automatisch te laten bellen bij calamiteiten. Zonder Arlo Smart worden beelden dus niet opgeslagen. Dan heb je enkel de beschikking over live videostreaming en meldingen. Dat is in de meeste gevallen niet voldoende. Je wilt tenslotte beelden terug kunnen kijken en beschikken over de opnames. En dus wordt de aanschafprijs van 129 euro op termijn nog duurder vanwege het Arlo Smart-abonnement waar je eigenlijk niet zonder kunt. Voor een enkele camera kost een Arlo Smart-abonnement 2,79 euro per maand.

De Arlo Essential Indoor Camera lijkt met goede hardware te komen, maar dan wel in een (goedkoop) plastic jasje. De beveiligingscamera is verkrijgbaar in het wit en in het zwart. De voorkant met de lens is plat en in de kleur zwart. De achterkant is bol. Hier vinden we ook de speaker. De voet aan de onderkant laat je de camera in iedere denkbare hoek plaatsen. De voet is echter wel van een lage kwaliteit (hard) plastic. Je kunt deze camera neerzetten, maar ook ophangen aan de wand. Het bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd in de doos. Onderop de camera vinden we een usb-aansluiting. Hier sluit je de kabel op aan, waarna je het andere einde in het stopcontact steekt. De kabel is ongeveer anderhalve meter lang en ook de stekker wordt meegeleverd.