D-Link stopt dit jaar met mydlink Home en mydlink Baby Monitor

In een e-mail naar alle klanten laat D-Link vandaag weten dat er per 31 december 2022 een einde komt aan de diensten voor mydlink Home en mydlink Baby Monitor. Dit betekent dat gebruikers per die datum niet meer in kunnen loggen in de betreffende apps, waardoor onder meer het op afstand bekijken van camerabeelden niet meer mogelijk is.

D-Link heeft een lijst met producten online gezet die door het stopzetten getroffen worden, maar het bedrijf zegt er ook bij dat al deze producten niet meer verkocht worden en de garantietermijnen verlopen zijn. Gebruikers wordt verzocht zo snel mogelijk de meest recente versie van de mydlink-app te downloaden en deze tot 30 december te gebruiken. Na die dag worden de apps uit de verschillende app stores verwijderd en kunnen de diensten niet meer gebruikt worden.

On December 30, 2022 CST (GMT+8), we will shut down the cloud services for the affected products. Users of the mydlink Home and mydlink Baby Monitor Apps will no longer be able to sign in via these apps, and all services – including, but not limited to remote viewing, management and setup – will be discontinued for products associated with the mydlink Home and mydlink Baby Monitor Apps and Cloud Services.