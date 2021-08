D-Link introduceert 2K QHD-camera met slimme AI-detectie

De nieuwe wifi-camera heeft typenummer DCS-8635LH en kan in realtime mensen en voertuigen herkennen en beelden opnemen in 2K QHD. Je kunt deze nieuwe beveiligingscamera van D-Link zowel binnen als buiten gebruiken.

De volledige naam van de beveiligingscamera is de D-Link 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi Camera (DCS-8635LH). Dit model beschikt over geavanceerde functies zoals een sensor die brekend glas kan herkennen, een ingebouwde microfoon en luidspreker en een sirene van 90dB. Dankzij de panfunctie heb je 360 graden dekking. Je kunt dit model wederom bedienen met de mydlink-app.

De D-Link 2K QHD-camera biedt een resolutie van 2K QHD 1440p en beschikt over ingebouwd nachtzicht. In het donker heb je zo een detectie tot 7 meter afstand. De gemotoriseerde panfunctie heeft een 360 graden dekking en kun je zelf ook bedienen via de app. Dit model beschikt over een IP65-rating en kan geplaatst worden aan een muur, op het plafond of op een paal. Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

De camera beschikt over dualband wifi- en ethernet-connectiviteit voor tweewegcommunicatie. Ook wordt de nieuwste WPA3 wifi-codering ondersteund voor een veilige verbinding. Video’s worden in H.265 opgeslagen. ONVIF Profile S wordt ondersteund, zodat gebruikers continue kunnen opnemen op een NAS of NVR. Tot slot is er ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa. Installeren moet een fluitje van een cent zijn middels bluetooth.

D-Link DCS-8635LH – Prijs en beschikbaarheid

De D-Link 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi Camera (DCS-8635LH) is per direct beschikbaar. De adviesprijs is 163 euro.