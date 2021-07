Review: Arlo Pro 4 – uitstekende camera kent weinig vernieuwing

Specificaties en design

Het design is identiek aan de Arlo Pro 3, dat eigenlijk al identiek was aan het design van de Arlo Pro 2 en de Arlo Ultra. Waarom iets veranderen als het design goed is? De camera heeft een zwarte voorkant met de cameralens en de spotlight en voor de rest een wit omhulsel. Onderop zit een plat oppervlakte waardoor je de camera ook gewoon neer kunt zetten. Achterop zitten magneten weggewerkt, waardoor je de camera aan de meegeleverde wandhouder kunt plaatsen in de gewenste hoek. Onderop vinden we ook een knop. Druk je deze in, dan kun je het witte omhulsel verwijderen en de batterij plaatsen (en eruit halen voor het opladen).

De Arlo Pro 4 is zowel binnen als buiten te gebruiken en is dus waterdicht. De camera filmt in een 2k-resolutie (2.560 bij 1.440 pixels) met hdr-ondersteuning. De beeldhoek is 160 graden. Beelden met nachtvisie zijn in kleur. Er is ondersteuning voor tweewegcommunicatie, auto zoom en tracking, een geïntegreerd zoeklicht (spotlight), een geïntegreerde sirene, bewegingsdetectie en ondersteuning voor Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings en IFTTT.

Je hoeft niet met draden aan de slag. De ingebouwde accu moet zes maanden kunnen werken voordat je deze weer op hoeft te laden. Een oplader wordt meegeleverd, net als bevestigingsmateriaal. Bij calamiteiten ontvang je direct een notificatie op je smartphone. Via het Arlo Smart-abonnement heb je nog meer functies tot je beschikking zoals cloudopslag tot 30 dagen, slimme meldingen, detectie van personen, voertuigen en dieren, pakketdetectie, activiteitenzones in de cloud en de mogelijkheid om een vriend automatisch te laten bellen bij calamiteiten.

Wacht even hoor ik je misschien denken. Dit kan de Arlo Pro 3 toch ook allemaal? Dat klopt. Het verschil tussen de Arlo Pro 3 en de Arlo Pro 4 is namelijk minimaal. Het enige verschil is dat je bij de Arlo Pro 4 geen SmartHub of basisstation nodig hebt. Je kunt de Arlo Pro 4 namelijk rechtstreeks aansluiten op je wifi-netwerk, maar ook op de SmartHub of het basisstation. Je bent dus flexibeler qua installatie met de Arlo Pro 4.