D-Link onthult 2K QHD wifi-camera’s voor binnen en buiten met AI

De nieuwe camera’s hebben beide een 2K QHD-resolutie. Je kunt opnames maken voor 24-uursbewaking en registratie van gebeurtenissen. Nachtvisie staat garant voor zicht in het donker tot op zeven meter, zelfs in volledige duisternis. Beide camera’s hebben diverse overeenkomsten, maar de DCS-8350LH is echt voor binnen en kan staan op een voetje, terwijl de DCS-8620LH echt voor buiten is. Deze kun je ook ophangen.

De DCS-8350LH indoorcamera kan mensen en geluiden van koolmonoxide- en rookmelders registreren waarna er na detectie een notificatie naar de gebruiker gestuurd wordt en een alarm zal afgaan. De DCS-8620LH buitencamera kan onderscheid maken tussen mensen en voertuigen en heeft ook glasbreukdetectie en een alarm. Deze camera heeft een weerbestendig ontwerp met IP65-classificatie. Beide camera’s beschikken over bewegings- en geluidsdetectie. Kunstmatige intelligentie helpt hierbij om informatie te verwerken in realtime. Zo moeten calamiteiten sneller gedetecteerd worden en vereist het minder bandbreedte. Tweewegcommunicatie behoort bij beide modellen tot de mogelijkheden. Je bedient de nieuwe camera’s van D-Link via de mydlink-app voor smartphones of tablets.

Prijs en beschikbaarheid

De DCS-8350LH indoorcamera en de DCS-8620LH buitencamera zijn beide per direct beschikbaar. De binnencamera heeft een adviesprijs van 89,95 euro, terwijl de buitencamera verkrijgbaar is voor 98,95 euro.

