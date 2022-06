Athom introduceert Advanced Flow voor Homey Pro

Advanced Flow is een grote stap voorwaarts voor de manier waarop mensen hun smart home kunnen automatiseren, aldus Athom. Het combineert de bestaande, krachtige Flowkaarten van Homey met nieuwe mogelijkheden en een oneindig canvas, voor nog meer controle over je huis. Het grootste zichtbare verschil met normale flows is dit canvas; een leeg veld waarop je flows met verschillende kaarten zelf kunt vormgeven. Daarnaast zijn de mogelijkheden binnen flows uitgebreid, onder meer met ‘All’-kaarten waarmee gewacht wordt op alle voorgaande kaarten/acties, ‘Delay’-kaarten waarmee je specifieke vertragingen in kunt bouwen, ‘Error’-kaarten waarmee je reacties op foutmeldingen kunt laten uitvoeren, variabelen in ‘Then’-kaarten en notitie-kaarten. Meer details vind je op de website van Homey.

Advanced Flow is een optionele upgrade voor Homey Pro, en bestaat naast de gewone Homey Flow. Omdat dit de eerste add-on is die te koop is, benadrukt Athom dat reguliere updates aan Homey Pro, inclusief beveiligingsupdates, altijd gratis blijven. Vanaf vandaag kunnen alle gebruikers van Homey Pro en de oudere Homey hardware (2016 – 2019 versies) krijgen via een eenmalige aanschaf van 25 euro het aan hun product toevoegen.