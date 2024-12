Homey Dasboards: eindelijk je smart home bedienen vanuit één scherm

Met Homey Dashboards wordt het beheren van je slimme huis een fluitje van een cent. Deze functie stelt je in staat om gepersonaliseerde overzichten te maken, speciaal afgestemd op jouw wensen en behoeften. Bijvoorbeeld: een dashboard voor de woonkamer waar je in één oogopslag de temperatuur, de verlichting en de status van je entertainment systeem kunt zien. Of een dashboard voor de slaapkamer met een rustgevende ambiance en een overzicht van je wekker en slaapstatistieken.

Met een uitgebreide bibliotheek aan widgets (momenteel standaard meer dan 25) kun je vrijwel alles wat je maar wilt visualiseren. Van het weerbericht tot het energieverbruik, van de status van je deurbellen tot de luchtkwaliteit in huis. En als je iets mist? Ontwikkelaars kunnen custom widgets maken, waardoor er altijd wel een widget is die aan jouw wensen voldoet. Deze custom widgets zijn in de Homey App Store te vinden.

Homey Dashboards is een krachtig hulpmiddel waarmee je je hele slimme huis kunt bedienen. Schakel verlichting aan en uit, pas de temperatuur aan, start je favoriete muziek en nog veel meer, allemaal direct vanaf je dashboard. En dankzij de integratie met Flows kun je automatiseringen creëren die het smart home nog slimmer maken. Stel je bijvoorbeeld voor dat de verlichting automatisch dimt als de zon ondergaat, of dat de thermostaat automatisch wordt aangepast op basis van je agenda.

De update is gratis voor gebruikers met de nieuwste Homey Pro en de gratis of premiumversie van Homey Cloud. Klanten met een Homey Pro uit 2019 of ouder moeten eenmalig 25 euro betalen.