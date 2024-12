Athom introduceert Homey Pro Mini zonder WiFi en Z-Wave

De Homey Pro Mini wordt gelanceerd een week na de lancering van de Homey Energy Dongle. De nieuwe smarthomehub ziet er niet alleen heel anders uit dan zijn duurdere broers, hij is ook minder rijkelijk uitgerust.

De Pro Mini beschikt over 1GB aan werkgeheugen en komt zonder WiFi en Z-Wave. Wel is er een ethernetpoort aanwezig en worden zowel Thread (Matter) als Zigbee ondersteund. Het kleinere werkgeheugen moet volgens Athom niet voor problemen zorgen. De doelgroep van dit apparaatje zou namelijk geen heel geavanceerd smarthome willen en gemiddeld 14 apps draaien. De Pro Mini zou ik de praktijk maximaal 20 apps moeten kunnen laten draaien.

Mocht je na aanschaf van de Homey Pro Mini toch de beschikking willen hebben over WiFi, bluetooth, infrarood en 433MHz, dan kun je de Homey Bridge gebruiken.

De Homey Pro Mini kost in de Verenigde Staten en Canada 199 dollar. Daar verschijnt het apparaat in het begin van 2025. Er is nog geen europrijs bekendgemaakt en ook de lancering staat pas gepland voor eind 2025.