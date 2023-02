Arlo stopt toch niet helemaal met gratis cloudopslag

Begin januari werd bekend dat Arlo belangrijke wijzigingen wilde doorvoeren. Zo wilde men stoppen met de gratis cloudopslag en nam men in de voorwaarden zogenaamde ‘end-of-life’ datums op. Het bedrijf komt hier nu gedeeltelijk op terug, zo kunnen we lezen op het Twitter-account van de CEO van Arlo: Matthew McRae.

Matthew zegt nu dat Arlo niet gaat stoppen met de zeven dagen gratis cloudopslag. Dit geldt in ieder geval voor bestaande gebruikers. De fabrikant blijft deze mogelijkheid bieden voor de consumenten die op dit moment gebruik maken van de gratis clouddienst. Over nieuwe gebruikers en cloudopslag blijft men echter behoorlijk vaag, ook na vragen van consumenten. Uiteraard is het mogelijk om een betaalde cloudopslag te nemen, maar we zijn benieuwd of men nu echt een onderscheid gaat maken tussen nieuwe gebruikers en bestaande gebruikers. We hebben Arlo om een reactie gevraagd en zullen dit bericht van een update voorzien zodra we meer weten.

1) 7-day storage will not be EOL’d. I asked the team in early January to investigate ways to support this service through planned platform changes. After a significant amount of work there is a solution to continue 7-day storage.

What does this mean?

— Matthew McRae (@mbmcrae) February 10, 2023