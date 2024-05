In navolging van HBO Max eerder deze week kondigt ook Netflix een nieuwe prijsverhoging aan. Afhankelijk van het abonnement dat je hebt ga je één tot drie euro per maand extra betalen. De prijsverhoging geldt voor Nederland en België. Dit zijn de oude en nieuwe prijzen in Nederland.

Nederland Oude prijs Nieuwe prijs Basis (HD) 7,99 8,99 euro Standaard (Full HD) 11,99 13,99 euro Premium (4K) 15,99 18,99 euro

In België ben je nog duurder uit dan in Nederland.

België Oude prijs Nieuwe prijs Basis (HD) 8,99 euro 9,99 euro Standaard (Full HD) 13,49 euro 14,99 euro Premium (4K) 17,99 euro 19,99 euro

Voor het duurste Premium-abonnement, dus met 4K-resolutie, ga je respectievelijk 19 euro en 20 euro betalen in Nederland en België. Wanneer de nieuwe prijzen precies in zullen gaan is nog onduidelijk. De nieuwe prijzen staan al op de website van Netflix, maar een exacte datum is er nog niet.

Streamingdiensten worden steeds duurder

Netflix is niet de enige streamingdienst waar de prijzen van stijgen. Eerder deze week was daar HBO Max, terwijl Disney+ vorig jaar zelfs twee keer de prijzen verhoogde. We gaven Viaplay na een nieuwe verhoging dit jaar eerder al de titel ‘De duurste streamingdienst van Nederland’, maar daar moeten we nu op terugkomen. Netflix is nu na de nieuwe prijsverhoging weer de duurste streamingdienst van ons land als je het Premium-abonnement neemt.

Je bent steeds meer geld kwijt aan streamingdiensten. Wat ga jij doen om de kosten een beetje binnen de perken te houden?