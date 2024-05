Sam Smith

Tja, op zo’n geweldenaar als de T1 leg je geen doorsnee vinyl. Vandaar dat ik een greep had gedaan in mijn verzameling Half Speed Masters van Abbey Road Studios London, lp’s in de best denkbare persingen en zowel 33,33 als 45 toerenversies. Qua geluidskwaliteit kun je geen betere krijgen. Ook een ‘gewone’ lp, in 2021 live opgenomen in een van de Abbey Road studio’s, werd meegenomen, en wel ‘Love Goes, Live at Abbey Road Studios’ van Sam Smith (Universal 0243551843). Deze werd als eerste op de T1 gelegd. Wel even spannend, want het MC Windfeld Ti-element was later ingevlogen en door Overgaauw Hifi gemonteerd en, inclusief de arm, afgesteld.

De eerste track op de A-kant Young is geheel meerstemmig a capella gezongen en (gelukkig) ook nog loepzuiver. De opname is subliem, met veel diepte en een breed stereobeeld. Dat kwam er dan ook uit. Johan, die toch wel wat gewend is bij goede demonstraties, werd er gelijk stil van. Zo had hij de Sonus faber Serafino’s nog niet gehoord. Ik ook niet trouwens, ze klonken nog beter dan tijdens mijn review van deze prachtige luidsprekers in de augustus-editie van Music Emotion (op onze website nog te lezen). Allereerst bleek dat de afstelling door Overgaauw Hifi perfect was. Maar wat de T1, mede gestuurd door een Master Clock Generator en met een aparte geavanceerde voedingsunit, uit deze lp haalde was ongekend. Op een later moment, toen Silvia even bij de luistertest aansloot, heb ik dit nummer opnieuw voor haar gedraaid. Haar reactie was dezelfde: ongekend mooi, en wát een breed en diep stereobeeld. Als je deze track zo laat horen met deze hifi-installatie aan een potentiële klant, dan is deze snel gewonnen.