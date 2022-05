Arlo lanceert Arlo Pro 4 XL met grotere batterij

Fabrikant Arlo heeft een nieuwe versie van de Arlo Pro 4 gelanceerd. De nieuwe beveiligingscamera is vrijwel identiek aan het reguliere model, behalve dat de XL in de naam Arlo Pro 4 XL staat voor de extra grote batterij. Dit moet volgens de fabrikant een langere levensduur van de batterij geven. Zo moet je 365 dagen met één oplaadbeurt kunnen doen.

De nieuwe XL-batterij hebben we al kunnen proberen in de Arlo Go 2, waar je afgelopen weekend de review van hebt kunnen lezen. Net als de Pro 4 XL is ook de Go 2 een nieuwe beveiligingscamera van het merk. Deze zal in juni verschijnen. Dit model werkt niet alleen via wifi, maar ook via een 3g/4g-verbinding met een simkaart. Zo kun je ook afgelegen locaties beveiligen. De XL-batterij van de Arlo Go 2 is nu dus ook beschikbaar in de XL-versie van de Arlo Pro 4 en dat maakt de behuizing dit keer dus ook iets groter dan bij het reguliere model. Vergelijking de foto hieronder van de nieuwe camera maar eens met de foto in de header afbeelding van het reguliere model.

De overige specificaties van de Arlo Pro 4 XL zijn identiek aan het reguliere model. Je hebt een 2K HDR-videokwaliteit met 12x zoom, een ultrabrede kijkhoek van 160 graden, een geïntegreerd spotlight en een ingebouwde sirene. Je hebt niet perse een hub nodig, maar kan dit model direct op je wifi-netwerk aansluiten. Via een Arlo Secure-abonnement (2,99 euro per camera) heb je onder andere toegang tot slimme meldingen en cloudopslag.

Prijs en beschikbaarheid

De Arlo Pro 4 XL is per direct beschikbaar voor 269,99 euro via onder andere de website van Arlo.