Binnenkort wordt het nog eenvoudiger om snel je hoofdtelefoon of oortjes met een televisie te verbinden. Google heeft namelijk Fast Pair aangekondigd voor komende maand. Deze feature laat je jouw draadloze hoofdtelefoon snel verbinden met een Google TV, zonder het bluetooth-menu te hoeven openen.

Het eerste apparaat dat de beschikking krijgt over Fast Pair is de Google Chromecast met Google TV. De update voor dit apparaat wordt in februari uitgerold. Andere Google TV-apparaten kunnen volgens het bedrijf later dit jaar de update verwachten waarmee Fast Pair geactiveerd wordt.

In plaats van het bluetooth-menu te openen zorgt Fast Pair ervoor dat er automatisch een pop-up op het scherm verschijnt. Klik op akkoord en de verbinding wordt automatisch tot stand gebracht. Echter, de hoofdtelefoon of oortjes moeten wel eerst in de paring-modus gezet worden. Daarnaast werkt Fast Pair met compatibele draadloze luidsprekers.