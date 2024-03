Arlo lanceert nieuwe Essential-reeks met 2K-resolutie

Al eerder kwam Arlo met een Essential-reeks, maar dit is de nieuwste generatie. Zo beschikt de nieuwe Essential-reeks onder andere over een 2K-resolutie, 4-in-1 beveiligingsfuncties en diverse slimme beveiligingsfuncties. De fabrikant lanceert de Arlo Essential Outdoor en Outdoor XL, de Arlo Video Doorbell en de Arlo Essential Indoor Camera.

Arlo Essential Outdoor en Outdoor XL

De Arlo Essential Outdoor en Outdoor XL biedt een 1080p- of een 2K-resolutie, afhankelijk of je de FHD-versie of 2K-versie koopt. Daarnaast vind je heldere tweewegaudio met ruis- en echo-onderdrukking, een slimme sirene van 80dB, krachtige schijnwerper en installatie via bluetooth. Ze zijn te gebruiken in iedere weersomstandigheid. Het grote verschil tussen beide modellen? De Outdoor XL heeft een batterij die tot vier keer langer meegaat.

Arlo Video Doorbell

De nieuwe videodeurbel heeft tot een 2K-resolutie en Real-Time Talk waarmee je jouw bezoekers in real-time kunt zien en spreken. De videodeurbel heeft een afwijkend beeldformaat van 1 bij 1. Hiermee zie je niet alleen hoofden, maar je bezoekers van top tot teen. Ook de videodeurbel is verkrijgbaar in een FHD- en 2K-versie.

Arlo Essential Indoor Camera

Tot slot de nieuwe (bedrade) beveiligingscamera voor binnen. Voorzien van een 2K-resolutie, tweewegaudio, automatische privacy lenscover en compatibiliteit met stemassistenten Google Assistant en Amazon Alexa is dit een complete beveiligingscamera voor in huis. Dit model is enkel met 2K-resolutie verkrijgbaar.

Geen basisstation nodig

De nieuwe Essential-serie vereist geen basisstation, zoals we wel eens bij andere producten van Arlo hebben gezien. Via een abonnement op Arlo Secure krijg je extra bonusfuncties zoals aangepaste privacyzones, diverse AI-functies, cloudopslag en diefstalvervanging.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe producten zijn per direct verkrijgbaar. Prijzen beginnen bij 179,99 euro (FHD) en 229,99 euro (2K) voor de Essential Outdoor 2-cam-kit. De Essential Outdoor XL 2-cam-kits beginnen bij 249,99 euro (FHD) en 299,99 euro (2K). De Essential Indoor Camera 2-cam-kit wordt verkocht voor 179,99 euro (2K). De videodeurbel begint bij 99,99 euro (FHD) en 169,99 euro (2K) euro.