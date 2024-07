Review: Aqara Wall Outlet H2 (slim stopcontact) met Hub M3

Design en installatie

Het grote voordeel van dit slimme stopcontact van Aqara is natuurlijk dat hij in te bouwen is en daardoor een stuk fraaier oogt dan een dikke, losse tussenstekker. De wandcontactdoos past in alle 55mm afdekramen en wordt met een eigen afdekraam geleverd, mocht je dat mooier vinden. De kleur van het stopcontact is vol wit en dus kan het zijn dat de kleur niet exact overeenkomt met de kleur van je afdekraam, zoals bij mij het geval is. De wandcontactdoos komt met een wat dikke ‘kont’ van 35mm, iets waar je op moet letten bij de ruimte achter het stopcontact, maar van voren gezien ziet dit apparaat eruit zoals elk ander stopcontact. Wel heeft Aqara een klein ledje en een kleine resetknop aan de voorzijde toegevoegd.

De installatie van de Aqara Wall Outlet H2 is heel eenvoudig, maar aangezien je met elektriciteit werkt hangt er altijd een risico aan. De meesten onder ons kunnen dat wel aan, en het is zeker zelf te doen wanneer je de stroom even van de betreffende groep haalt. Het is een kwestie van de L, aarde en N koppelen, het stopcontact vastschroeven en je kunt aan de slag met de koppeling aan platformen.