Wilde je voorheen Ambilight op je Samsung-tv? Je had de mogelijkheid om de Philips Hue Play HDMI Sync Box te gebruiken, maar dat apparaat was met een prijs van 249,95 euro zeker niet goedkoop. En daar kwam de daadwerkelijke Philips Hue-verlichting nog bovenop. Bovendien werkte het niet ideaal. Nadeel van dit apparaat is echt dat alleen bronnen die aangesloten worden op het apparaat de Hue-lampen laten meekleuren met de content op de tv. Native apps op je televisie, zoals die van Netflix, werkten niet met Hue.

Vorig jaar was daar een nieuwe mogelijkheid voor Samsung-tv’s. Signify en Samsung kondigden een samenwerking aan tijdens de CES 2023 in Las Vegas. Niet langer had je de Sync Box nodig, maar kwam er de Philips Hue Sync TV-app. Hiermee kon je daadwerkelijk alles wat op je Samsung-tv werd getoond synchroniseren met je lampen. De app was echter niet goedkoop. Je moest er maar liefst 130 euro voor betalen.

Blijkbaar was dat veel mensen toch te gortig, want nu is er wederom een nieuwe mogelijkheid. Een abonnementsvorm voor de Philips Hue Sync TV-app. Voor 2.99 euro per maand kun je de Philips Hue Sync TV-app gebruiken om je Philips Hue-lampen te synchroniseren met de beelden op je Samsung-tv. Voor een optimaal effect pak je daar natuurlijk een Philips Hue Gradient Lightstrip bij en plak je deze achter je televisie. Dan heb je pas echt een Ambilight-effect.

Ook integratie binnen SmartThings

De Philips Hue Sync TV-app wordt straks vanaf de lente ook geïntegreerd binnen de SmartThings-app, zodat je meer mogelijkheden tot je beschikking hebt. Denk bijvoorbeeld aan routines. Ook komt er een Music mode om de muziek te synchroniseren met je lampen. De Philips Hue Sync TV-app werkt met Samsung-tv’s vanaf 2022 en nieuwer (Q60 en nieuwer). Naast het abonnement van 2.99 euro per maand kun je de app ook nog steeds in één keer kopen voor 130 euro. Je kunt de app dan gebruiken op drie tv’s binnen je huishouden. De nieuwe abonnementsvorm is binnenkort beschikbaar.